So läuft der Umzug von Rekordmeister VfB Friedrichshafen nach Neu-Ulm

Plus Am Mittwoch beginnt für den VfB Friedrichshafen die Bundesliga-Saison. Der Titelanwärter spielt künftig in Neu-Ulm, das kommt am Bodensee nicht bei allen gut an.

Von Stephan Schöttl

Die Generalprobe am Wochenende ging daneben. Zumindest aus sportlicher Sicht. Zum ersten Mal schlugen die Bundesliga-Volleyballer des VfB Friedrichshafen in der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm auf, ihr letztes Testspiel vor dem Saisonbeginn am morgigen Mittwoch gegen die SVG Lüneburg (19 Uhr) verloren sie 0:3 gegen Herrsching. Das Ergebnis war bei der Premiere in der neuen Heimspielstätte aber zweitrangig. Vielmehr ging es den Verantwortlichen darum, organisatorische und technische Abläufe vor, während und nach der Partie zu proben. „Man kann vieles vorab in der Theorie besprechen. Ob man es richtig macht, zeigt sich erst in der Praxis“, sagt Thilo Späth-Westerholt, Geschäftsführer der Friedrichshafener Volleyballer.

