Volleyball

vor 32 Min.

Verpatzter Auftakt: Friedrichshafen fühlt sich trotzdem wohl in Neu-Ulm

Plus In der Volleyball-Bundesliga läuft es noch nicht richtig für Rekordmeister VfB Friedrichshafen. Warum das aber nichts mit dem Umzug nach Neu-Ulm zu tun hat.

Von Stephan Schöttl

Das hat man sich beim Volleyball-Bundesligisten VfB Friedrichshafen mit Sicherheit anders vorgestellt: Mit einem Sieg aus drei Spielen und der deutlichen Niederlage am vergangenen Samstag in der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm gegen den amtierenden Meister Berlin (0:3) haben die Männer einen äußerst holprigen Start in die Saison erwischt, sind aktuell nur Tabellensiebter. Trotzdem sieht VfB-Geschäftsführer Thilo Späth-Westerholt noch keinen Grund zur Panik.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen