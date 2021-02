vor 32 Min.

WFV sieht zwei Optionen für die laufende Saison im Amateurfußball

Die neuesten Entscheidungen der Politik im Umgang mit Corona hat auch den Württembergischen Fußballverband aktiv werden lassen. Zwei Szenarien gibt es für die aktuelle Saison.

Nach der Entscheidung der Politik zur Verlängerung des Corona-Lockdowns hat sich die Chefetage des württembergischen Fußball-Verbands (WFV), in dem auch die Vereine des Bezirks Donau/Iller organisiert sind, von der Idee einer Auf- und Abstiegsrunde verabschiedet. In einer Pressemitteilung heißt es: „Das Szenario ... ist hinfällig.“ Jetzt gibt es im Amateurfußball noch genau zwei Optionen.

Option 1: Wenn der Spielbetrieb irgendwann zwischen dem 7. März und dem 9. Mai weitergeht, dann werden in allen Ligen nur die Vorrunden abgeschlossen und so direkte Auf- und Absteiger ermittelt. Direkt im Anschluss daran wird in diesem Fall noch die Relegation ausgetragen.

Wenn es nicht spätestens am 9. Mai weitergeht, dann wird die Saison annulliert. Es gibt keine Auf- und keine Absteiger, jede Liga startet mit einem identischen Teilnehmerfeld in die Saison 2021/22.

Das wäre allerdings ein Horrorszenario. Im Schreiben des WFV heißt es: „Die klare Prämisse liegt auf einer sportlichen Ermittlung von Auf- und Absteigern.“ Es gelten deswegen ein paar Grundsätze. Die aktuelle Saison endet in jedem Fall am 20. Juni, sodass noch genug Zeit für die Relegation bleibt und die neue Spielzeit auf jeden Fall pünktlich beginnen kann. Spieltage unter der Woche sind nicht vorgesehen. Der Verband will schließlich auch auf Spielausfälle reagieren und die entsprechenden Partien neu ansetzen können.

Dabei dürften auch die Erfahrungen aus dem vergangenen Herbst eine Rolle spielen, als für ein paar Wochen der Ball im Amateurfußball rollte. Damals wurden zahlreiche Spiele wegen positiver Corona-Tests und Quarantäne-Bestimmungen wieder abgesetzt.

Der Beschlussvorschlag wurde von den Gremien auf Verbands- und Bezirksebene erarbeitet, die Vereine sind inzwischen informiert worden. Sie können bis zum 17. Februar dazu Stellung beziehen, zwei Tage danach wird der WFV die beiden verbleibenden Optionen beschließen. Die Beschlussvorlage steht auf der Homepage des WFV. Dort ist auch eine Zusammenstellung der wichtigsten Fragen und Antworten zu finden.

wfv/pim

