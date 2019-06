vor 9 Min.

WM-Norm rückt näher

Ulmerin Stefanie Dauber mit einer deutschen Jahresbestleistung

Stefanie Dauber vom SSV Ulm 1846 stellte in Recklinghausen mit 4,31 Metern eine deutsche Jahresbestleistung im Stabhochsprung auf und landete damit hinter Romana Malacova aus Tschechien (4,56) und der Belgierin Fanny Smets (4,41) auf Rang drei.

Damit näherte sich die Ulmerin der B-Norm von 4,45 Metern an, die für die Teilnahme an den Leichtathletik-Weltmeisterschaften Ende September in Doha gefordert sind. Die Norm entspricht auch genau der persönlichen Bestleistung von Stefanie Dauber. (pok)

