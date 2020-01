vor 31 Min.

Wechsel zu Saski Baskonia: Zoran Dragic verlässt Ratiopharm Ulm

Der Ulmer Basketballer Zoran Dragic macht von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch und verlässt den Verein. Er geht zurück in die Euroleague.

Von Gideon Ötinger

Jetzt also doch: Zoran Dragic wird die Basketballer von Ratiopharm Ulm verlassen und wechselt zu Baskonia. Das hat der spanische Klub am Donenrstagmittag unter anderem auf Twitter bekannt gegeben. Ein Training der Ulmer für Pressevertreter, das für Donnerstagmittag angesetzt war, wurde kurzfristig abgesagt.

Wie unsere Zeitung schon vor zwei Wochen exklusiv berichtet hat, hatte sich Dragic einen Pasus in den Vertrag der Ulmer schreiben lassen, der es ihm ermöglichte, den Bundesligisten im Januar zu verlassen, wenn es die Möglichkeit gebe, zu einem Euroleague-Klub zu gehen. Vergangene Woche bestätigte er das Gerücht selbst in einem Interview mit der slowenischen Rundfunkanstalt RTV. Zuvor hatte Ulms Kapitän Per Günther schon gesagt, dass die Existenz einer Ausstiegsklausel den Spielern bekannt sei. Saski Baskonia, der aktuell Zehnte der spanischen Liga, war zuletzt immer wieder mit einem Dragic-Transfer in Verbindung gebracht worden. Vor einigen Tagen hatte eine spanische Zeitung schon von Gesprächen berichtet, die Dragic im Interview mit RTV bestätigte. Allerdings habe es zunächst keine Einigung gegeben. Das hat sich nun offenbar geändert. "Willkommen in unserer Familie" schrieb Baskonia auf Twitter. Vorerst wird er bis zum Ende der laufenden Saison bei den Spaniern spielen.

Zoran Dragic verlässt Ratiopharm Ulm und wechselt in die Euroleague

Der Abgang des 30-Jährigen ist besonders schmerzhaft für die Ulmer, da er in der laufenden Saison der Topscorer Ratiopharm Ulms ist und im Kader von Trainer Jaka Lakovic nur sehr schwer zu ersetzen sein wird. Er war vor der Saison gekommen und dem Interview mit RTV zufolge habe er sich explizit für die Donaustädter entschieden, da er bei ihnen im Januar die Chance gehabt habe, in die Euroleague zu gehen. Diese Chance hat er nun genutzt.

