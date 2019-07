vor 18 Min.

Weißenhorn steigt als Vizemeister auf

Auch die Frauen des Vereins spielen ein starkes Turnier und werden Sechster

Bei der Kreismeisterschaft der Herren in der Klasse C in Kühbach wurde die zweite Männermannschaft des ESC Weißenhorn mit 12:6 Punkten Zweiter und steigt somit in die Klasse B auf. Für den ESC Weißenhorn II waren Erhart Halusa, Thomas Mader, Max Baur und Rainer Köbel am Start. Die dritte Garnitur des ESC Weißenhorn war ebenfalls in der Klasse C am Start. Sie sicherte sich mit 10:10 Punkten einen sehr guten sechsten Platz und verfehlte damit den Aufstieg nur knapp. Für den ESC Weißenhorn III starteten Harald Schmidt, Jürgen Jahn, Achim Filkorn und Dieter Drzierzanowski.

Die Meisterschaft der Frauen in der Bezirksoberliga Schwaben wurde ebenfalls in Kühbach ausgetragen. Die Mannschaft des ESC Weißenhorn spielte ein sehr gutes Turnier und holte sich mit 13:11 Punkten den sechsten Platz. Für den ESC Weißenhorn waren Angelika Beil, Helga Kaiser, Ilse Mayer und Marliese Weber am Start. (az)

