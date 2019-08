vor 53 Min.

Weiterkommen ist für den FV Illertissen Pflicht

Am Wochenende verlor der FVI (in blau) gegen Nürnberg II.

Der bayerische Regionalligist FV Illertissen trifft im Toto-Pokal auf den Kreisligisten Türk Genclerbirligi Günzburg. Die Rollenverteilung ist klar.

In der ersten Runde des bayerischen Totopokals trifft der Regionalligist FV Illertissen am Dienstag (18.30 Uhr) auswärts auf den Kreisligisten Türk Genclerbirligi Günzburg. Der hat als Kreissieger Donau bei der Auslosung die Illertaler als Wunschgegner ausgewählt.

Das freute die Illertisser natürlich, denn dadurch ist ihnen eine weite Anreise erspart geblieben. Was den sportlichen Aspekt betrifft, so dürfte ein Weiterkommen in die nächste Runde eigentlich keine Frage sein. Der Gegner hatte in der vergangenen Saison als Meister in der Kreisklasse West den Aufstieg in die Kreisliga geschafft. Dort gab es aber in den bisher ausgetragenen Meisterschaftsspielen zwei Niederlagen.

Trainiert wird die Mannschaft von Tayfun Yilmaz (31), der sogar schon beim FVI spielte. In der Saison 2008/09 hatte er nämlich in der damaligen Oberligamannschaft der Illertisser einige Einsätze. Beim heutigen Regionalligisten möchte man das Spiel aber dazu nutzen, um einigen Akteuren, die derzeit wenig oder noch keine Einsätze hatten, Spielpraxis zu verschaffen. „Das soll aber nicht heißen, dass wir das Spiel nicht ernst nehmen“, versicherte Trainer Marco Küntzel. „Keine Frage, dass ich von den eingesetzten Akteuren eine engagierte Leistung und ein Weiterkommen verlange.“ Das wäre auch insbesondere deshalb wichtig, weil die Illertaler am Wochenende in der Liga gegen Nürnberg II verloren haben. (hs)

