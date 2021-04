Welcher Weg führt für die Elche in die Pro B?

Noch gibt es mehrere Optionen – von einem Aufstiegsturnier bis zum Losentscheid

Die Sache mit dem Aufstieg aus der Basketball-Regionaliga in die Pro B ist wie fast alles in der Corona-Pandemie kompliziert und voller Unwägbarkeiten. Noch ist eine sportliche Lösung möglich, aber sie wird zunehmend unwahrscheinlicher. Andreas Werther sagt: „Ich persönlich glaube nicht daran.“ Aber der Vorsitzende des SV Ober-elchingen will zumindest darauf vorbereitet sein.

Die Elchinger Scanplus-Baskets wollen zurück in die Pro B, aus der sie sich aus freien Stücken verabschiedet haben. Sie wären auch bereit und in der Lage, ein Aufstiegsturnier in der Brühlhalle zu organisieren – irgendwann vor dem 30. Juni. Dazu müsste allerdings der Inzidenzwert unter 100 sinken und dann müsste immer noch das Gesundheitsamt damit einverstanden sein, dass so eine Veranstaltung mit einem strengen Hygienekonzept über die Bühne geht. Werther stellt klar: „Wenn dieses Einverständnis nicht erteilt wird, dann habe ich dafür volles Verständnis. Aber man muss auch Verständnis dafür haben, dass wir es zumindest versuchen“.

Nächste Frage: Wie viele Vereine wollen überhaupt aufsteigen und wie viele reichen bis zum Stichtag am Donnerstag dieser Woche den ersten Teil der Lizenzunterlagen ein? Die Elchinger haben es getan, insgesamt gibt es bundesweit vier freie Plätze in der Pro B. Wenn die Zahl der Interessenten nicht deutlich höher ist, dann gibt es gar keine Notwendigkeit, die Aufsteiger sportlich zu ermitteln. Beim (regionalen) Turnier in der Brühlhalle etwa wären nur Mannschaften aus der Staffel Südwest dabei. Drei oder vier sollten es schon sein, um von einem Turnier sprechen zu können.

Wenn nur vier Mannschaften überhaupt aufsteigen wollen, dann dürften sie das ohne weiteren sportlichen Wettbewerb und für die Liga würde sich so etwas wie einen Königsweg aus dem Dilemma auftun. Denn wenn keine Turniere ausgetragen werden können, dann bleiben ansonsten nur noch überaus unbefriedigende Optionen. Man könnte etwa die Entscheidung auf der Grundlage der bisher ausgetragenen Partien treffen. Das sind im Fall der Elchinger Scanplus-Baskets genau zwei, Ulm zum Beispiel hat gar nicht gespielt. Werther sagt: „So stelle ich mir sportlichen Wettbewerb nicht vor.“ Denkbar wäre auch ein Losentscheid, aber den will erst recht niemand.

Die Elche bereiten sich jedenfalls so gut es eben geht auf eine vielleicht auch nur noch theoretisch mögliche sportliche Entscheidung vor, die zehn Profis in der Mannschaft sind im Training. (pim)