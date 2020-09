vor 50 Min.

Widrige Bedingungen

Ulmer Läufer wird Zweiter in Gerlingen

Extrem ungünstige äußere Bedingungen – acht Grad Celsius, starke Windböen auf der Gegengeraden, Nieselregen – machten das Gerlinger Läufer-Meeting wahrlich zu keinem Spaß. Im schnellsten der insgesamt vier 5000-Meter-Läufe begann Aimen Haboubi vom SSV Ulm 1846 den äußeren Umständen geschuldet sehr vorsichtig und lief in der letzten Runde als Gesamtzweiter (15:12,17 Minuten) fast noch zum Sieger, Yassin Osman (Ludwigsburg, 15:11,14), auf.

Haboubis Teamkollege Nico Russ belegte in diesem Lauf hinter dem Schotten Scott Marc McClymoint (15:45,93) Rang vier mit 15:53,56 Minuten. Marie Sophie Stolte, die in Gerlingen ihren ersten 5000-Meter-Lauf bestritt, setzte sich im dritten Rennen gegen weitere neun Konkurrentinnen in 19:27,38 Minuten durch. (pok)

Themen folgen