vor 23 Min.

Wie die Profis, so der Nachwuchs

Per Dunking erzielt der 2,12-Meter-Mann Nicolas Bretzel seine Punkte besonders gerne. Gegen Hanau waren es 28.

Auch die Academy überzeugt gegen Hanau mit mannschaftlicher Geschlossenheit

Drittes Spiel, dritter Sieg: Ein Ausrufezeichen setzte der Ulmer Basketball-Nachwuchs im ersten Auswärtsspiel der Pro B bei den White Wings Hanau. Die Orange-Academy gewann nach zwei Heimsiegen in Folge auch bei den Hessen deutlich mit 94:74 (56:35) und lag in dieser Partie nicht ein einziges Mal im Rückstand.

„Wir sind sehr gut in die Partie gestartet“, sagte Trainer Anton Gavel, dessen Team bereits nach dem ersten Viertel mit 33:17 führte: „Alle Jungs haben einen ordentlichen Job gemacht und ich konnte alle Spieler einsetzen.“ Auch nach dem Seitenwechsel knüpften Gavels Schützlinge an die Vorstellung aus dem ersten Durchgang konsequent an.

„Wir haben im dritten Viertel nicht nachgelassen und weitergescort“, lobte der Ulmer Trainer. Die Defensive der Orange-Academy zwang Hanau zu schweren Würfen und stellte zugleich vier Spieler des Gegners komplett kalt – null Punkte. Der Schlüssel zum Sieg lag aber vor allem an der hohen Trefferquote und dem guten Mannschaftsspiel der jungen Ulmer, die 29 Assists zustellten und damit exakt so viele wie die Profis einen Tag zuvor gegen Bayreuth. Dies führte zu einem zwischenzeitlichen 30-Punkte-Vorsprung im Schlussviertel.

Außerdem sicherten sich die Gäste aus der Donaustadt deutlich das Reboundverhältnis, da sich die Ulmer 42 von den Brettern abprallende Bälle sicherten und Hanau nur 27. „Wir wussten, dass Hanau nicht gut im Rebounding ist. Wir haben dann unsere Stärke unter dem Korb ausgenutzt“, sagte Gavel zufrieden, der jedoch die 20 Ballverluste seines Teams zähneknirschend hinnehmen musste.

Bis auf Julius Ferber erzielten alle Ulmer Nachwuchstalente mindestens fünf Punkte. Herausragend war vor allem die Leistung von Center Nicolas Bretzel, der mit 28 Zählern bester Werfer der Partie war. Gavel: „Diesmal hat wirklich jeder Spieler seine Leistung abgerufen.“ Auf Hanauer Seite kam der ehemalige Ulmer und Weißenhorner Till-Joscha Jönke auf 15 Punkte. (az)

Beste Ulmer Werfer: Bretzel (28 Punkte), Diallo (14), Großkopf (11).

