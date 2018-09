vor 43 Min.

Wieder Nullnummer beim TSV Neu-Ulm in der Landesliga Lokalsport

Dritte Niederlage im dritten Spiel für den TSV Neu-Ulm in der Landesliga Württemberg. Der TSV Buch verliert ebenfalls, Blaustein macht das halbe Dutzend voll.

Von Jürgen Schuster

Für die Verantwortlichen des TSV Neu-Ulm dürfte es ein Deja-vu sein: Wie schon bei der letzten Landesligaspielzeit vor zwei Jahren stehen die Neu-Ulmer nach drei Spieltagen immer noch ohne Punkt da.

TSV Neu-Ulm: Am Samstag verlor die Mannschaft von Trainer Ünal Demirkiran zu Hause gegen den FV Sontheim unglücklich mit 1:2. „Wie man so ein Spiel verlieren kann, ist mir rätselhaft“, sagte Demirkiran. „Ich würde ja gerne sagen, dass der Gegner stark war, dann hätte ich auch kein Problem ...“ Seine Mannschaft hatte lange Zeit gut gespielt, aus der Vielzahl ihrer Möglichkeiten jedoch zu wenig gemacht. Lediglich Burak Tastan traf ins Tor der Sontheimer (47.). Die waren ihrerseits gnadenlos effektiv. Spielerisch verlief die zweite Spielhälfte ausgeglichener und eine ihrer ganz wenigen Offensivaktionen nutzten die Gäste prompt durch Daniel Gentner zum 1:1-Ausgleich (72.). In den Schlussminuten bekam Sontheim zu allem Überfluss auch noch einen Elfmeter vom Unparteiischen zugesprochen. Ein FV-Angreifer war bei dieser Aktion einfach auf zwei Neu-Ulmer Abwehrspieler aufgelaufen. „Kurz zuvor hat es für die gleiche Aktion noch eine Gelbe Karte für den Sontheimer gegeben“ – Ünal Demirkiran war mit der Entscheidung nicht einverstanden. Doch alles Meckern half nichts, Daniel Gentner verwandelte den Strafstoß zum mehr als schmeichelhaften 2:1 für den Mitaufsteiger (90.).

TSV Neu-Ulm: Maden – Kögel, Uhl, Herbst, Schweizer – Merk (66. Taskin), Demirkiran, Eraslan (62. German, 82. Casullo), Kurz, Beer (33. Kidane) – Tastan.

TSV Neu-Ulm verliert gegen FV Sontheim

TSV Buch: Nur wenig lief beim TSV Buch am Sonntagnachmittag zusammen, entsprechend verdient war am Ende die 0:1-Heimniederlage gegen den TSV Weilimdorf. Wer weiß, vielleicht wäre die Partie anders verlaufen, wenn Manuel Schrapp nicht mit seinem Foulelfmeter an Weilimdorfs Keeper Dominik Ferdek gescheitert wäre (14.). „Das geht heute in Ordnung, wir haben nicht viel zusammengebracht“, sagte Buchs Pressewart Steffen Amann. Das Tor des Tages gelang kurz vor der Halbzeitpause Tamer-Harun Fara (44.). Obwohl der TSV Buch nach dem Seitenwechsel nichts unversucht ließ, wollte der Ausgleich diesmal nicht gelingen, stattdessen hatten die Gäste noch Möglichkeiten, die Führung weiter auszubauen. Der TSV Buch ist jetzt neben Neu-Ulm und Bad Boll eines von drei Teams, die nochsieglos sind.

TSV Buch: Maier - Negele (57. Kurzl), A. Salger, Wanner (76. Hampel), Zott - Schabel, F. Zeh (57. Sailer), Amann, M. Zeh (57. Jenuwein) - Leitner, Schrapp.

TSV Blaustein: Der erste Saisonsieg des TSV Blaustein fiel gleich richtig deutlich aus, beim TSV Weilheim gewann er am Sonntag klar mit 6:1. „Das war auch in der Höhe verdient“, befand TSV-Pressewart Michelangelo Corvelli. Gegen die junge und neuformierte Weilheimer Mannschaft hatten die Blausteiner leichtes Spiel. Nach Vorarbeit von Markus Erthle konnte Sebastian Hinkl früh zum 1:0 der Gäste vollenden (3.). Das 2:0 gelang Markus Breunig nach einer Ecke von May Schmid. Er hatte einen Kopfball von Michael Passer per Abstauber zum über die Linie gedrückt (28.). Der 1:2-Anschluss für den TSV Weilheim war etwas kurios. Ein Fallrückzieher von Deniz Emini sprang von der Unterkante des Querbalkens nach unten (45.); ob der Ball wirklich hinter der Linie war, war für Corvelli nicht zuverlässig zu beantworten. Nach der Pause folgte eine Weilheimer Druckphase, die Blausteins früherer Spielertrainer Michael Passer mit seinen beiden Toren beenden konnte (59., 66.). Nun hatten die Gastgeber nichts mehr entgegen zu setzen und Marius Veith (71.) sowie der eingewechselte Oliver Schlotter (87.) konnten das halbe Dutzend voll machen.

TSV Blaustein: Stoiber - Kling, Erhardt, M. Passer, Bihler - Schmid, Both (80. Ruckgaber), Breunig, Hinkl (70. Schneider), Ulrich (63. Veith), Erthle (46. Schlotter).

Themen Folgen