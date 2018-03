vor 45 Min.

Wieder ein Fußballfest für den Nachwuchs in Ulm Lokalsport

Der Klassiker Deutschland gegen Italien kommt ins Ulmer Donaustadion - als U16-Länderspiel. Zum DFB-Tross gehören auch zwei Lehrer.

Ganz so voll wie bei den Vorrundenspielen der U19-Europameisterschaft wird es am kommenden Montag (17 Uhr) im Donaustadion vermutlich nicht, wenn die deutsche U16 in Freundschaft gegen die Altersgenossen aus Italien kickt. Am 12. Juli 2016 kamen zum Vorrundenspiel zwischen Kroatien und den Niederlanden 6000 Besucher, unter ihnen viele Promis wie der neue Bayern-Trainer Carlo Ancelotti, FCA-Manager Stefan Reuter und Marcus Sorg, der Assistent von Bundestrainer Joachim Löw. Das Spiel Niederlande gegen England wollten dann drei Tage später immerhin noch 4000 Fußballfreunde sehen. Aber auch die deutschen Talente müssen keine Geisterkulisse befürchten.

Für das erste Länderspiel gegen Italien am Samstag in Biberach wurden im Vorverkauf 2500 Tickets abgesetzt, für das Spiel am Montag in Ulm wurden bisher 1300 Karten verkauft. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) lockt die Besucher mit sehr günstigen Tarifen. Schüler und Jugendliche dürfen schon für einen Euro ins Stadion. DFB-Sprecher Ronny Zimmermann sagt: „Wir freuen uns über eine tolle Kulisse, das ist für die Jungs stets etwas ganz Besonderes.“

U16-Länderspiel: Kampf um Plätze im EM-Team

Formal ist Deutschland gegen Italien zwar ein Freundschaftsspiel, tatsächlich geht es für die Jungs aber um eine ganze Menge. Demnächst rücken sie schließlich in die Altersklasse U17 auf und natürlich will sich jeder einen Platz in der Mannschaft sichern, die dann im Mai 2019 in Irland bei der Europameisterschaft spielt. Entsprechend gewissenhaft bereiten sich die deutschen Talente auf die Länderspiele gegen Italien vor. Die Spieler sind schon seit dem vergangenen Sonntag in Ulm, am Montag bekamen sie Besuch von Marcus Sorg, der anschließend zur A-Nationalmannschaft weiter reiste. Zum deutschen Tross gehören übrigens auch zwei Lehrer. Einer unterrichtet Sprachen, einer die naturwissenschaftlichen Fächer. An den spielfreien Tagen büffeln die deutschen Fußballtalente in ihrem Hotel genauso wie ihre Altersgenossen in den Schulen.

Cheftrainer der deutschen U16 ist Michael Feichtenbeiner, der auch schon bei den Stuttgarter Kickers in der zweiten Bundesliga sowie bei Vereinen in Malaysia und Indonesien gearbeitet hat. Natürlich ist auch für ihn der Fußball-Klassiker Deutschland gegen Italien ein besonderes Spiel: „Wir freuen uns auf einen traditionell starken und speziell in der Defensive sehr stabilen Gegner.“(pim)

Kartenverkauf Die Tageskasse am Stadion öffnet am Montag 90 Minuten vor dem Anpfiff, also um 15.30 Uhr.

