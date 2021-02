13:42 Uhr

Wildschweine verwüsten Platz des SV Nersingen

Lästermäuler liegen falsch: Das waren keine Kreisliga-Kicker

Von Pit Meier

Lästermäuler würden sagen: So schaut ein Platz halt aus, wenn Kreisliga-Kicker ihn im Spiel oder im Training beackert haben. Wie ein Acker eben. Die Mannschaft des SV Nersingen hat allerdings keinerlei Schuld am Zustand des Geläufs. Nicht nur, weil wegen des Corona-Lockdowns im Amateurbereich nicht gespielt oder trainiert werden darf und weil die Kreisliga in dieser Jahreszeit unabhängig von Corona sowieso Winterpause macht. Zudem sind die Übeltäter überführt: Eine Horde Wildschweine hat am vergangenen Wochenende dem Trainingsplatz einen Besuch abgestattet. Am Spielfeld hatten die Schwarzkittel zum Glück kein Interesse.

Auch der FC Illerkirchberg hatte schon Besuch von Wildschweinen

Wissenschaftlich nach wie vor nicht beantwortet ist die Frage, was Wildschweine auf Fußballfeldern zu finden hoffen. Auch bei anderen Vereinen haben sie schon Plätze verwüstet, der FC Illerkirchberg beispielsweise bekam schon mehrfach Besuch von den Waldbewohnern. Dort wurden anschließend deswegen auch schon Spiele abgesagt. Lästermäuler würden sagen: Kreisliga-Fußballer pflügen ihre Plätze gerne selbst um.

