Wirbel um einen Wechsel Lokalsport

Habe ich irgendetwas falsch gemacht? Burak Coban soll zuerst in Memmingen zugesagt und dann in Illertissen unterschrieben haben.

In Memmingen ärgert man sich darüber, dass Burak Coban zum FV Illertissen geht und über den Zeitpunkt der Bekanntgabe. Der Rivale reagiert gelassen

Von Pit Meier

Zwischen den beiden bayerischen Fußball-Regionalligisten FV Illertissen und FC Memmingen herrscht dicke Luft. Am vergangenen Montag wurde in unserer Zeitung gemeldet, dass der 23-jährige Angreifer Burak Coban nach dieser Saison aus dem Allgäu zum FVI wechselt. Die Memminger wurden davon nach eigenem Bekunden komplett überrascht.

Die Memminger verweisen auf ihrer Homepage darauf, dass Coban nach Gesprächen mit ihm und seinem Berater für die kommende Saison bereits zugesagt habe. Sportchef Bernd Kunze legte in einem Gespräch mit unserer Zeitung nach: „Wenn so eine Zusage im Fußball nicht mehr gilt, dann können wir Werte wie Charakterstärke in die Tonne treten.“ Sauer sind die Memminger auch auf den Spieler, der den Verein offensichtlich nicht über seinen Sinneswandel informiert hat. Erst auf Nachfrage habe der Berater am Montag bestätigt, dass Coban bereits vor zwei Wochen in Illertissen unterschrieben hat. Den Ausschlag habe die Tatsache gegeben, dass Illertissen im Gegensatz zu den abstiegsgefährdeten Memmingern auch in der kommenden Saison sicher in der Regionalliga spielt. Zudem vermuten die Allgäuer, dass Illertissen schlicht und ergreifend besser bezahlt.

Besonders angefressen ist man aber im Allgäu darüber, dass der Wechsel vom FV Illertissen unmittelbar vor dem Memminger Schicksalsspiel bekannt gegeben wurde. Im letzten Saisonspiel gegen Schalding-Heining am kommenden Samstag fällt die Entscheidung darüber, ob die Mannschaft des früheren Ulmer Trainers Stephan Baierl direkt absteigt, einen Relegationsplatz belegt oder in der Liga bleibt. Der Memminger Vereinschef Armin Buchmann wird dazu auf der Homepage des Vereins mit dem Wort „beschämend“ zitiert.

Beim FV Illertissen nimmt man die Vorwürfe gelassen zur Kenntnis. Vereinschef Wolfgang Schiller verweist darauf, dass der Vertrag von Coban in Memmingen ausläuft: „Es ist doch völlig legitim, dass man sich dann um einen Spieler bemüht.“ Der Zeitpunkt der Bekanntgabe sei mit dem Berater abgesprochen gewesen. Zudem habe es in der Vergangenheit auch Spieler gegeben, die den umgekehrten Weg gegangen sind. Schiller erwähnt Markus Notz, der nach acht Spieltagen in dieser Saison von Illertissen nach Memmingen gewechselt ist, und er sagt: „Dass der zu diesem Zeitpunkt noch abgeworben wurde, das hat uns auch nicht gepasst.“ Irgendwie muss er nicht mehr groß erklärt werden, dieser Satz auf der Homepage der Memminger, wonach das Verhältnis zwischen den Vereinen ohnehin nicht das Beste sei.

