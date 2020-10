vor 19 Min.

Wird der Betriebsunfall Abstieg repariert?

Hier packt Trainer Rolandas Zaksauskas (links) bei der Reparatur eines gebrochenen Holms mit an. Ab Samstag gehen die Pfuhler wieder an die Geräte.

Pfuhl hat neue Ausländer und gehört zu den Favoriten in der zweiten Bundesliga

Am Ende der vergangenen Saison sind sie aus der Bundesliga abgestiegen, dieses Jahr werden sie wie alle anderen von Corona geplagt und nun der Neustart in der zweiten Liga: Die Turner des TSV Pfuhl treten zum Auftakt der Saison am Samstag (18 Uhr) beim TV Buttenwiesen an und sind froh, nach dem vielen Training unter Hygieneregeln endlich wieder einen Wettkampf bestreiten zu können. Die Pfuhler gehören zu den Favoriten in der Südgruppe der zweiten Bundesliga und der sportliche Leiter Martin Rister bestätigt: „Die Stimmung im Team ist großartig, die Jungs gehen zuversichtlich und mit hohen Zielen in die Saison.“ Sein Sohn Timo Rister, der Pfuhler Mannschaftsführer, tritt allerdings ein bisschen auf die Euphoriebremse: „Der Wiederaufstieg ist nicht unbedingt unser Ziel. Es wäre ein schöner Nebeneffekt, aber vor allem wollen wir immer unser Bestes geben und den wenigen Zuschauern in der Halle sowie denen am Live-Stream gute Wettkämpfe zeigen.“ Geboten werden diese beim Streamingdienst sport.tv.

Die zweiten Ligen Süd und Nord sind jeweils noch einmal in zwei Gruppen unterteilt. Die ersten beiden Mannschaften jeder Gruppe tragen das Halbfinale aus, die jeweiligen Sieger das Finale. Die restlichen Teams bestreiten Platzierungswettkämpfe. Buttenwiesen ist ein alter Bekannter der Pfuhler, die beiden Vereine pflegen ein gutes Verhältnis. Trotzdem will der sportliche Leiter, dass sein Pfuhler Team gewinnt und eigentlich ist Martin Rister auch überzeugt davon: „Für einen Pfuhler mit Herz sind wir der Favorit.“

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten die Turner nicht so planen, wie sie es sich gewünscht hatten. So gibt es im Ausländerkontingent Veränderungen. Neu verpflichtet wurde der 26-jährige Litauer Robert Tvorogal, dazu stehen der Österreicher Alexander Bender und der Brite Joshua Nathan zur Verfügung. „Wir haben vorher schon festgelegt, welcher Ausländer welchen Wettkampf bestreiten soll“, sagt Martin Rister. In Buttenwiesen soll es Bender sein. Das Pfuhler Team ist komplett, kein Turner fällt wegen Verletzung oder Krankheit aus.

Vom eigenen Nachwuchs gehören jetzt auch Sven Wolfgang, der Sohn von Abteilungsleiter Michael Wolfgang, sowie der 16-jährige Leo Meier zum Kader der ersten Mannschaft. (kümm)

