vor 24 Min.

Württembergische Fußballverbände möchten die Saison 2019/2020 beenden

Die drei Verbände in Baden-Württemberg würden die laufende Saison wegen Corona gerne beenden.

Die drei Verbände in Baden-Württemberg würden die laufende Saison wegen Corona gerne beenden. Final ist das aber noch nicht.

Von Gideon Ötinger

Die drei Fußballverbände des Landes Baden-Württemberg, der Badische Fußballverband, der Südbadische Fußballverband und der Württembergische Fußballverband WFV, möchten die laufende Saison 2019/2020 beenden. Das haben sie am Dienstagmittag in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Als Grund nannten sie, dass es "nicht abschätzbar" sei, wann Mannschaftssportarten und damit auch der Fußball wieder stattfinden könnten. Die derzeit geltenden Corona-Lockerungen betreffen nur den kontaktlosen Individualsport - beispielsweise das Klettern.

Dass es auch so kommen wird, ist allerdings noch unsicher. Ein Beirat wird sich am 15. Mai mit dem Thema befassen und dann soll der Verbandsvorstand bis 20. Mai entscheiden, ob er dem Antrag des Präsidiums folgen und eine vorläufige Ordnungsänderung beschließen wird. Die finale Entscheidung soll auf einem außerordentlichen Verbandstag fallen. Auch die Vereine werden informiert und können ihre Meinung zum Ausdruck bringen. Einen genauen Termin für den Verbandstag gibt es aber noch nicht. Es könnte noch eine Weile dauern, WFV-Präsident Matthias Schöck spricht von einem Zeitraum "zwischen dem 6. und 27. Juni".

In Baden-Württemberg wird ein Ende der Fußballsaison wahrscheinlicher

Die Saison zu beenden ist nicht die einzige Option. Ähnlich wie in Bayern könnte die Saison am 1. September fortgesetzt werden. Auch das könnte das Ergebnis des außerordentlichen Verbandstages werden. Der Saisonabbruch ist den Verantwortlichen in den Verbänden allerdings lieber. Unter anderem auch, weil es immer noch nicht klar ist, ob ein Spielbetrieb ab dem 1. September möglich sein wird.

Am Dienstagnachmittag halten die Verbände eine Pressekonferenz ab und werden mehr Details bekannt geben.

In Kürze mehr hier - dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

