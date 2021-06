Zehnkampf

01.06.2021

Zehnkampf: So schlug sich Ulms Olympia-Hoffnung Brugger in Götzis

Plus Mathias Brugger vom SSV Ulm belegt beim Mehrkampf-Meeting in Götzis mit 8073 Punkten Platz zwölf. Jetzt setzt er auf den Ratinger Zehnkampf.

Zehnkämpfer Mathias Brugger vom SSV Ulm 1846 hat beim Mehrkampf-Meeting in Götzis ( Österreich) mit 8073 Punkten Platz zwölf belegt. Die Olympia-Norm von 8350 Punkten sowie seine Bestmarke von 8304 Punkten verfehlte er damit in der ersten von zwei Qualifikationschancen für die Olympischen Spiele in Tokio klar, und doch war es ein vielversprechender Zehnkampf des 29-Jährigen. Denn spätestens am zweiten Tag wurde deutlich: Die Form stimmt.

Themen folgen