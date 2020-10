vor 16 Min.

Zuhause läuft’s endlich für den TSV Buch

Plus Der TSV Buch hat seinen ersten Sieg dieser Landesliga-Saison eingefahren – im ersten Spiel auf heimischem Platz. „Ungenügend“ ist die erste Hälfte des TSV Neu-Ulm und die SSG ist Erste.

Von Jürgen Schuster

Am neunten Spieltag der Fußball-Landesliga Württemberg lief es für alle Teams aus dem Bezirk Donau/Iller - auch für den TSV Buch, der sich bislang in dieser Spielzeit schwer getan hatte.

TSV Buch: Endlich im eigenen Stadion gespielt und schon hat es mit dem ersten Sieg geklappt: „Das tut uns schon gut“, sagte Steffen Amann, Pressewart des Fußball-Landesligisten TSV Buch am Sonntagnachmittag. Er und rund 200 Zuschauer sahen im Felsenstadion einen relativ ungefährdeten Bucher 3:0-Erfolg gegen den TSV Weilimdorf. Bevor Maximilian Merkel das 1:0 erzielte (39.), war es aber eine ausgeglichene Partie mit einigen Möglichkeiten auf beiden Seiten. Nach dem Seitenwechsel hatte Weilimdorf allerdings nichts mehr zu bestellen, blieb völlig harmlos und damit letztlich als einziger Landesligist noch ohne Sieg. Tore für Buch fielen trotzdem erst in den allerletzten Minuten des Spiels. Erst köpfte Manuel Schrapp einen weiten Einwurf zum 2:0 ins Netz (90.+1), dann tauchte er alleine vor Gästetorhüter Hadis Grahic auf und überwand diesen zum 3:0-Endstand (90.+3).

TSV Buch : Maier – Zwar, J. Paul (46. Seifert), Amann , Zott – Sailer (78. Egle), Schabel (75. Trum), Merkel , Bolkart – Leitner (87. Riedel), Schrapp.

TSV Neu-Ulm besiegt den TSV Deizisau

TSV Neu-Ulm: Etwas mehr als eine Halbzeit lang hat der TSV Neu-Ulm gebraucht, um wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden. Nach der 1:4-Pleite vom vergangenen Wochenende in Neresheim gewann er am Samstag mit 3:0 gegen den TSV Deizisau. „Die erste Halbzeit war ungenügend“ – ungewohnt hart und deutlich fiel das Resümee von Neu-Ulms Spielertrainer Lukas Kögel zur Vorstellung im eigenen Stadion aus. Er hatte in der Halbzeitpause einen intensiven und lautstarken Apell an seine Spieler gerichtet. Die Ansprache zeigte Wirkung: Obwohl das Team wie ausgewechselt aus der Kabine kam, hatte Deizisau die erste Chance. Alessane Braun hatte dabei das 1:0 auf den Füßen (50.). Vier Minuten später verwertete dann Nole Stanic eine Vorlage von Mehmet Ali Fidan zum erlösenden 1:0 für den TSV. Noch blieben die Gäste aber durchaus gefährlich, die Möglichkeit von Julian Hesse zum Ausgleich konnte Kevin Jendrosek gerade noch vereiteln (64.). Zwei Minuten später wurde Sebastian Beer im Deizisauer Strafraum gefoult, Mehmet Ali Fidans Schuss zum 2:0 vom Punkt aus war die Vorentscheidung. Bevor Awet Kidane nach Vorarbeit von Florian Ufschlag mit dem 3:0 endgültig alles klar machte (83.), hatte der eingewechselte Ufschlag bereits die Großchance dazu, traf jedoch nur den Pfosten des Gästetores (77.).

TSV Neu-Ulm : Fritsche – Merk (85. Botzenhardt), Rupp, D. Schuhmacher , Jendrosek – German (54. Casullo), Beer (80. R. Schuhmacher ), Kögel , Kidane – Stanic (75. Ufschlag), Fidan .

SSG Ulm: Nach einem 4:3-Heimerfolg gegen den FV Sontheim grüßt die SSG Ulm 99 von Platz eins. Steffen Reichl hatte den Aufsteiger unmittelbar nach dem Anpfiff mit 1:0 in Führung gebracht. Beide Mannschaften hielten sich in der Folge nicht mit Geplänkel auf und Sontheim kam bereits fünf Minuten später durch Jorgo Kentridis zum Ausgleich. SSG-Torwart Patrick Apel hatte einiges zu tun. Nach der Pause waren seine Vorderleute dann besser im Spiel. Micael da Silva Malheiro traf zum 2:1, wiederum Steffen Reichl per Foulelfmeter (62.) sowie Martin Aggeler erhöhten zwischenzeitlich auf 4:1 (66.). Tobias Hörger (78.) und Rene Färber (86.) brachten die Ostälbler noch einmal heran.

SSG Ulm 99 : Apel – Strobel, Bührlen (14. Timmermann), Walter, Bölstler – Haußer (74. Kraus), Reichl (77. Schwarzat), Beneke, Aggeler (68. Häußler) – da Silva Malheiro , Streiter.

