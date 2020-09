18:00 Uhr

Zum Saisonbeginn der Bezirksliga Donau/Iller: Skepsis vor dem Neustart

Plus Spiele werden verschoben, das Heimrecht wird getauscht. Funktioniert das oder gibt es Wichtigeres als Fußball? Tim Hille vom TSV Obenhausen hat eine klare Meinung dazu.

Von Michael Schuster

Vom kommenden Wochenende an soll in den Amateurligen des Fußball-Bezirks der Ball wieder rollen. Wegen der unterschiedlichen Corona-Bestimmungen in Württemberg und Bayern sind allerdings eine ganze Reihe von Vereinen noch zur Untätigkeit verurteilt. So wird in der Bezirksliga die Partie zwischen TSV Obenhausen und dem SV Thalfingen verschoben. Vielerorts herrscht ohnehin massive Skepsis hinsichtlich des Neustarts.

Im Gegensatz zu Baden-Württemberg bleibt in Bayern die Austragung von Pflichtspielen mindestens bis zum 18. September verboten. Deswegen haben die Verantwortlichen des Fußballbezirks die bayerischen Vereine dazu aufgerufen, bis zu diesem Zeitpunkt in den Spielen gegen württembergische Mannschaften auf ihr Heimrecht zu verzichten und die Partien auf württembergischem Hoheitsgebiet auszutragen. Spiele der bayerischen Mannschaften untereinander sollen zunächst abgesagt und dann nachgeholt werden. Ein Lösungsansatz, der nicht überall Anklang findet.

„Ich sehe da schon eine Benachteiligung der bayerischen Vereine. Wir haben zwei Mannschaften mehr als sonst in der Liga und wir sind sowieso schon später dran als üblich. Wann sollen diese Spiele denn ausgetragen werden?“, fragt beispielsweise Obenhausens Trainer Tim Hille. Aus wirtschaftlicher und vor allem auch sportlicher Sicht ist er ohnehin wenig begeistert von einer Abtretung des Heimrechts an württembergische Mannschaften. „Wir sind heimstark und holen die Mehrzahl der Punkte auf eigenem Platz. Wegen der aktuellen Entwicklung in Sachen Corona glaube ich auch nicht, dass es in Bayern nach dem 18. September zu Lockerungen kommen wird. Ich rechne eher damit, dass sich die Situation wieder verschlimmert, sobald es kälter wird und dann die Runde wieder abgebrochen werden muss“, begründet er seine Skepsis: „Wenn es dazu kommt und die bis dahin ausgetragenen Spiele gewertet werden, haben wir womöglich kein einziges Heimspiel absolviert.“

Die neue Saison in der Bezirksliga Donau/Iller startet an diesem Wochenende

Hille glaubt ohnehin nicht, dass die anstehende Spielzeit eine mit den vergangenen Jahren vergleichbare sportliche Aussagekraft haben wird. „Es wird immer wieder vorkommen, dass Vereine auf Leistungsträger in Quarantäne verzichten müssen“, glaubt er. Grundsätzlich bleibt ohnehin abzuwarten, wie die zuständigen Gesundheitsämter entscheiden werden, falls tatsächlich einmal ein Spieler nach einer Partie positiv getestet wird. Unter Berücksichtigung der Inkubationszeiten und bei einem konsequenten behördlichen Vorgehen könnte es passieren, dass sich plötzlich fast ein Drittel der Liga in Quarantäne befindet.

Aufgrund der langen Corona-Pause ist eine sportliche Einschätzung der neuen Spielzeit extrem schwierig. Um die Tabellenspitze und den Aufstieg dürften sich wieder die üblichen Verdächtigen streiten. Dazu zählt der FC Blaubeuren mit seinem fast schon traditionellen sommerlichen Kadertausch, der TSV Blaustein und wohl auch der SC Staig.

Ein bayerischer Titelanwärter ist nicht in Sicht. Thalfingen, Burlafingen, Aufheim/Holzschwang, Tiefenbach, Obenhausen sowie Aufsteiger Ingstetten/Schießen müssen ihre Blicke eher nach unten richten und dabei auch immer die Entwicklung in der Landesliga im Auge haben. Vier oder sogar fünf Mannschaften werden direkt aus der Bezirksliga absteigen. „Für uns lautet das Ziel ganz klar Klassenerhalt. Es war für uns in der vergangenen Saison schon eng. Wir müssen von Anfang an punkten“, gibt Hille das Ziel für seine Obenhausener aus, bevor er einen grundsätzlichen Gedanken äußert und damit über den sportlichen Tellerrand hinaus blickt: „Eigentlich wäre es viel sinnvoller, sich darum zu kümmern, wie wir unsere Kinder in diesen Zeiten sicher unterrichten. Es gibt Wichtigeres, als Amateurfußball.“ Mit dieser Sichtweise ist er auch unter Bezirksliga-Trainern nicht alleine.

