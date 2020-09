29.09.2020

Zum dritten Mal kein Dreier für den SSV Ulm 1846 Fußball

Christian Ortag hütete in Mainz erstmals in dieser Regionalliga-Saison das Tor der Spatzen.

Der SSV Ulm 1846 Fußball verliert nach dem 1:1 in Mainz die Tabellenspitze der Regionalliga allmählich aus den Augen

Von Pit Meier

Der SSV Ulm 1846 Fußball droht die Tabellenspitze der Regionalliga Südwest frühzeitig aus den Augen zu verlieren. Im Mittwochsspiel reichte es in Mainz nur zu einem 1:1 – es war die dritte Partie in Folge ohne Sieg.

Die auffälligste Änderung in der Ulmer Startformation gab es auf der Torhüterposition: Weil Niclas Heimann sich im Training die Schulter ausgekugelt hat und längere Zeit ausfallen wird, kam Christian Ortag zu seinem ersten Einsatz in dieser Regionalliga-Saison.

Felix Higl schießt den SSV Ulm 1846 Fußball in Führung

Viel zu tun hatte er in Halbzeit eins nicht, die Spatzen dominierten die Partie und hätten zur Pause deutlicher führen können als mit 1:0. Den Treffer erzielte Felix Higl nach einer knappen halben Stunde nach einem schönen Pass von Lennart Stoll mit dem Kopf, sein drittes Saisontor hätte er kurz vor der Halbzeit nachlegen können. Aber Higl scheiterte frei am Mainzer Torhüter. Nach Wiederbeginn investierte die Mainzer Bundesliga-Reserve dann deutlich mehr und kam durch Oliver Wähling zum Ausgleich (59.). Die Spatzen befreiten sich zwar wieder vom Druck des Gegners, aber weitere Chancen blieben zunächst Mangelware. Der letzte und einzige Hochkaräter in der Schlussphase ging wieder auf das Konto von Felix Higl. Nach seinem Flachschuss reagierte der Mainzer Schlussmann Lasse Ries aber prächtig.

Klar ist inzwischen, dass das Ulmer Heimspiel gegen den Bahlinger SC wie geplant am kommenden Samstag (14 Uhr) stattfindet. Die Bahlinger hatten zehn mit Corona infizierte Spieler, die Quarantäne endet erst in dieser Woche und deswegen hatte der Verein eine Verlegung beantragt. Dieses Ansinnen hat die Spielkommission der Regionalliga Südwest abschlägig beschieden.

SSV Ulm 1846 Fußball: Ortag – Schmidts, Reichert, Geyer, Stoll – Heußer, Sapina, Beck (72. Fink), Coban (80. Jann) – Rühle (63. Morina), Higl.

Lesen Sie auch: Saison in der Bundesliga der Schützen abgesagt

Themen folgen