Zweite Runde des Bezirkspokals Donau/Iller: Das sind die Ergebnisse

Plus Die SGM Aufheim-Holzschwang scheitert in Runde zwei des Bezirkspokals überraschend an einem Kreisligisten. So sind die Spiele ausgegangen.

Von Oliver August und Nick Schuster

Am Wochenende stand die zweite Runde im Fußball-Bezirkspokal Donau/Iller an und das Feld der Teilnehmer lichtet sich zusehends. Runde drei ist für Donnerstag, 10. September, geplant. Mit die größte Überraschung am Wochenende war die 0:1-Niederlage des Bezirksligisten SGM Aufheim/Holzschwang gegen den B-Kreisligisten FV Asch-Sonderbuch. Nach seinem Kantersieg in der ersten Pokalrunde schied der Bezirksligist FC Burlafingen am Wochenende gegen den Ligakonkurrenten TSV Bermaringen mit einer 1:3-Niederlage aus. Drei Partien wurden abgesagt oder verlegt.

Bezirksliga – Bezirksliga

TSV Bermaringen – FC Burlafingen 3:1 (1:0). Tore: 1:0 Frischmann (42.), 2:0 Eitel (62./FE), 3:0 Andraschek (71.), 3:1 M. Czerwinski (77.). SC Staig – SV Lonsee 4:2 (0:1). Tore: 0:1 Wörz (14.), 1:1 Laib (49.), 2:1, 3:1 Märkle (55., 65.), 4:1 Geiselmann (70.), 4:2 Stammler (79.)

FC Blaubeuren – SV Thalfingen. Abgesagt.

Srbija Ulm – TSV Obenhausen 6:3 (3:1). Tore: 1:0 Divkovic (18.), 1:1 Schröter (19.), 2:1 Divkovic (22.), 3:1 Divkovic (33.), 3:2 Mayer (53.), 4:2 Divkovic (79.), 5:2 nicht gemeldet, 5:3 Unglert (84.), 6:3 nicht gemeldet.

Bezirksliga – Kreisliga A

SSG Ulm II – Türkgücü Ulm 0:6 (0:0). Tore: 0:1 Celik (53.), 0:2 Dikmen (58./FE), 0:3 Mehanovic (69.), 0:4, 0:5, 0:6 Dikmen (79., 88., 89.).

FV Asch-Sonderbuch – SG Aufheim/Holzschwang 1:0 (1:0). Tor: 1:0 Folcz (7.).

TSV Blaustein II – TSV Blaubeuren 0:3 (0:1). Tore: 0:1 Baumann (43.), 0:2 Deissler (47.), 0:3 Schuon (75.).

Bezirksliga – Kreisliga B

TSG Söflingen – Esperia Neu-Ulm 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Sarmiento (60.).

FC Hüttisheim – VfL Bühl 6:0 (3:0). Tore: 1:0, 2:0 Wilhelm (21., 39.), 3:0 Kühnbach (40.), 4:0 Göknar (70.), 5:0 Wingerter (78.), 6:0 Neidlinger (83.).

SF Illerrieden – TSV Blaustein 1:6 (1:1). Tore: 1:0 Coulibaly (29.), 1:1 Breunig (45.+2), 1:2 Lotz (47.), 1:3 B. Passer (62.), 1:4, 1:5 Veith (67., 76.), 1:6 B. Passer (78.).

Kreisliga A – Kreisliga A

FC Blaubeuren II – SV Grimmelfingen. Abgesagt.

FC Neenstetten – SpVgg Au 11:10 n. E. (2:2, 1:0). Tore: 1:0, 2:0 Heinrich (44., 60.), 2:1 Sassanelli (67.), 2:2 Allgaier (75.).

TV Wiblingen – FC Illerkirchberg 6:3 n. E. (2:2, 1:0). Tore: 1:0 Arinc (13.), 1:1 Lapomarda (59./FE), 1:2 Wirth (74.), 2:2 Jemane (90.).

SV Eggingen – TSV Westerstetten 5:0 (2:0). Tore: 1:0 Ströhle (27.), 2:0, 3:0 V. Ziegler (32., 55.), 4:0 Kugler (76.), 5:0 V. Ziegler (90.).

FV Ay – TSV Holzheim. Abgesagt.

ESC Ulm – SV Westerheim 1:3. Torschützen nicht gemeldet.

SV Beuren – Kettershausen/Bebenhausen. Verlegt.

Kreisliga A – Kreisliga B

Srbija Ulm II – Oberroth 8:9 n. E. (1:1, 1:0). Tore: 1:0 Pekez (2.), 1:1 Baumann (57.).

Birumut Ulm – RSV Wullenstetten 5:0 (4:0). Tore: 1:0 Aslaner (7.), 2:0 Ünlüyasar (15.), 3:0 Aslaner (43.), 4:0 Günes (45.), 5:0 Carvalho (50.).

TSV Seißen – FV Bellenberg 1:2 (1:0). Tore: 1:0 Kast (2.), 1:1 Mauerer (46.), 1:2 Rausch (47.).

SV Scharenstetten – SV Amstetten 1:2 (1:2). Torschützen nicht gemeldet.

SV Feldstetten – TSV Pfuhl 4:2 (3:2). Tore: 1:0 Langer (2.), 1:1 Sangert (15.), 1:2 Cevik (36.), 2:2 Langer (39.), 3:2 Schmutz (44.), 4:2 Yilmaz (63.).

SV Hörvelsingen – TSV Albeck 2:5 (0:3). Tore: 0:1 Lonsinger (12.), 0:2 Hauff (22.), 0:3 Wurm (40.), 0:4 Hauff (47.), 1:4 Rosic (68.), 2:4 Rosic (78.), 2:5 Kayikci (87.).

Ballendorf – FV Senden 0:3 (0:2). Tore: 0:1 Menz (6.), 0:2 Macchia (34.), 0:3 Eraslan (48.).

SC Staig II – TSV Dietenheim 1:6 (0:4). Tore: 0:1 Baum (7.), 0:2 Kolukaj (10.), 0:3 Stoerk (40./FE), 0:4 Huth (45.+1), 0:5 Wahl (55.), 0:6 Huber (73.), 1:6 Demirel (81.).

Kreisliga B – Kreisliga B

SV Suppingen – Machtolsheim/Merklingen 0:1 (0:0). Tor: 0:1 Kraiß (55.).

TSV Einsingen – SG Aufheim/Holzschwang II 3:3 (5:6 n.E) (2:1). Tore: 1:0 Mayer (13.), 2:0 Walser (28.), 2:1 (44.), 2:2 Kral (73.), 2:3 Güney (73.), 3:3 Heilig (74.).

TSV Regglisweiler – TSV Buch II 0:2 (0:0). Tore: 0:1 Schrapp (53.), 0:2 Kiecke (70.).

