Hinten raus hat Ratiopharm Ulm noch Körner

Irgendwie hat die zweiwöchige Pause den Ulmern schon gut getan. Beim Spiel der Basketball-Bundesliga in Würzburg hatten sie jedenfalls am Ende genügend Körner übrig für einen 14:0-Lauf im letzten Viertel, mit dem die Gäste innerhalb von fünfeinhalb Minuten aus einem 66:69-Rückstand eine entscheidende 80:69-Führung machten. Ratiopharm Ulm gewann letztlich die zuvor ausgeglichene Partie mit 88:76, ohne als Mannschaft zu glänzen.