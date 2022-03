Dschida und Jainz: Der letzte Spiel für die Devils Ulm/Neu-Ulm

Plus Zwei Legenden hängen die Schlittschuhe an den Negel. Wie sich Nicklas Dschida die Zeit nach seiner aktiven Karriere vorstellt.

Nach dem 8:6 (7:1/0:3/1:2)-Erfolg im Freundschaftsspiel des VfE Ulm/Neu-Ulm gegen den ESV Burgau hängte das Ulmer Eishockey-Urgestein Nicklas Dschida endgültig die Schlittschuhe an den Nagel. Ein Tor war ihm am Freitagabend im Derby vor 320 Zuschauern nicht mehr vergönnt, dafür traf der ebenfalls als Spieler scheidende Martin Jainz gleich dreimal. Den Rest erledigten Johannes Scheitle (2), Michael Wirz, Stefan Rodrigues und Matteo Miller.