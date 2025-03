Aktionsspieltag: Warum die Ulmer Spatzen für Zusammenhalt werben

In der 2. Bundesliga trifft der SSV Ulm 1846 Fußball am Freitagabend, 28. März, auf den SV Darmstadt 98. Das Spiel im Donaustadion steht, wie alle anderen Partien an diesem Spieltag der beiden höchsten deutschen Spielklassen, unter einem besonderen Motto: Die Deutsche Fußballliga (DFL), die DFL Stiftung und die Klubs fordern am Aktionsspieltag: „Stop hate. Be a Team.” Sie wollen damit ein Zeichen setzen und für Zusammenhalt, Respekt und Toleranz werben.

Marc Lenz, DFL-Geschäftsführer und Stiftungsratsvorsitzender der DFL Stiftung, sagt dazu: „Zusammenhalt in der Gesellschaft ist aktuell besonders bedeutend, um Spaltung entgegenzuwirken und eine positive Zukunft zu gestalten. Wir alle, unsere Gesellschaft, müssen wieder verstärkt als Team zusammenstehen, um gemeinsam voranzukommen – so wie der Fußball es Woche für Woche auf dem Platz vorlebt.” Der Aktionsspieltag wird passenderweise zu den internationalen Wochen gegen Rassismus veranstaltet. Diese wiederum gehen auf die Vereinten Nationen zurück, es wird dazu aufgerufen, sich gegen Rassismus und Diskriminierung zu positionieren.

Auch auf den Spielbällen wird auf die Botschaft „TOGETHER!“ hingewiesen

Am Aktionsspieltag wird die Botschaft „TOGETHER!“, also der Aufruf zum Zusammenhalt, in den Stadien zu sehen sein: Beispielsweise werden Spielbälle, Eckfahnen und Auswechseltafeln auf die wichtige Botschaft hinweisen. Zusätzlich wird sie durch die Zusammenarbeit mit Partnern auch in den Übertragungen der Spiele und auf den digitalen Kanälen verbreitet.

Obendrein gibt es spezielle Kapitänsbinden, die Ulmer als auch Darmstädter Spieler werden vor dem Spiel auf dem Rasen gemeinsam hinter einem Banner posieren. Der Aktionsspieltag ergänzt das kontinuierliche und vielfältige Engagement des deutschen Profifußballs, der seine Reichweiten regelmäßig zugunsten gesellschaftlicher Themen einsetzt. Seit dem Jahr 2012 gibt es während der Internationalen Wochen gegen Rassismus entsprechende Aktionsspieltage.