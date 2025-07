Anpfiff in der 3. Liga: Das sollten Fans über die Saison 2025/2026 wissen

Mit einem echten Kracher wird am Freitagabend die neue Saison in der 3. Liga angepfiffen. Mit Rot-Weiß Essen und dem TSV 1860 München treffen nicht nur zwei riesige Traditionsvereine aufeinander, sondern auch zwei der heißen Favoriten in der Spielzeit 2025/2026. Der SSV Ulm 1846 Fußball startet nach dem bitteren Abstieg aus der 2. Bundesliga am Sonntagabend (19.30 Uhr) beim SV Wehen Wiesbaden in die Runde. Was Fans rund um die Saison wissen sollten.

Wer sind die Favoriten in der 3. Liga?

Über einen möglichen Aufstieg spricht Kevin Volland nicht gerne, trotzdem zählt der Allgäuer mit seinem TSV 1860 München zu den großen Favoriten in der 3. Liga. Endlich soll es für die „Löwen“ mit der Rückkehr in die 2. Bundesliga klappen, dafür wurde der Kader aufgerüstet. Ex-Nationalspieler Volland sagt: „Natürlich wollen wir oben mitspielen. Wenn wir mit unserem ausgewogenen und guten Kader etwas anderes sagen würden, wäre das unglaubwürdig.“ Der FC Hansa Rostock, der mit einem Marktwert von knapp neun Millionen Euro die teuerste Mannschaft der Liga hat, strebt ebenfalls eine Top-Platzierung an. Spatzen-Trainer Robert Lechleiter hat dazu auch den 1. FC Saarbrücken auf der Rechnung. Die beiden Absteiger Ulm und Regensburg haben bestenfalls Außenseiterchancen.

Die Liga der Rekorde

Die Spielzeit 2024/2025 war für die 3. Liga eine Saison der Rekorde. Im Schnitt kamen 11.548 Zuschauerinnen und Zuschauer in die Stadien. Höchstwert seit Gründung der Spielklasse! Auch die Quoten des Pay-TV wurden gesteigert: In der Vorsaison sahen fast 29 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Live-Übertragungen aus der 3. Liga. Zudem stand mit Arminia Bielefeld erstmals ein Drittligist im DFB-Pokalfinale.

Wo läuft die 3. Liga im TV?

Alle Spiele der 3. Liga sind live bei Magenta Sport (Abo ab 9,95 Euro/Monat) zu sehen. 312 der 380 Partien zeigt der Streamingdienst exklusiv, 68 Spiele laufen zusätzlich live und frei empfangbar bei der ARD und ihren dritten Programmen. Die haben das Recht, zwei Livespiele pro Wochenende zu übertragen. Höhepunkte aus der 3. Liga dürfen auch die Bezahlangebote Sky und Dazn senden.

Warum gibt es in der 3. Liga keinen Videobeweis?

Anders als zuletzt in der 2. Bundesliga gibt es in der 3. Liga für die Schiedsrichter keine technische Unterstützung durch den Videoassistenten (VAR). Das liegt unter anderem an den Kosten, denn Einführung und Finanzierung unter der Saison müssten von den Klubs getragen werden. Zudem gibt es in den meisten Drittliga-Spielstätten noch nicht die technischen Voraussetzungen, vor allem was Anzahl und Qualität der Kameras angeht. Die Initiative müsse von den Vereinen selbst kommen, sagt der DFB. Aktuell sei der VAR aber für einen überwiegenden Großteil der Drittligisten keine Thema. Dabei hatte der Deutsche Fußballbund vor Kurzem bei einem Mediengespräch 108 „spielrelevante Fehler“ seiner Schiedsrichter in der vergangenen Saison eingestanden. Bei 380 Spielen in der 3. Liga waren das im Schnitt 2,84 Fehlentscheidungen pro Spiel - laut DFB 66 bei Regelvergehen, 23 bei der so genannten Disziplinarkontrolle und 19 bei vermeintlichen Abseitsstellungen.

Mit welchem Ball wird in der 3. Liga gespielt?

Ausrüster Adidas stellt noch bis Ende der Saison 2025/2026 den offiziellen Spielball der 3. Liga. Diese Spielzeit ist es das Modell „Konektis Pro“, mit dem auch bei der Fußball-EM der Frauen in der Schweiz gekickt wurde.