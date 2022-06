So funktioniert das mit dem Abstieg

Lokal In der Kreisliga A Iller ist die Lage entspannt, aus der Donaustaffel steigen bis zu vier Mannschaften ab. Welche Optionen es vor dem letzten Spieltag gibt.

Sogar Staffelleiter mit der Erfahrung aus vielen Jahren oder sogar Jahrzehnten gestehen hinter vorgehaltener Hand: Bis in die letzte Verästelung verstehen auch sie in dieser Saison die Sache mit dem Abstieg nicht. Zwei Jahre Corona, zwei vorzeitig abgebrochene Spielzeiten und dadurch teilweise überfüllte Ligen haben die Fußball-Mathematik sehr kompliziert gemacht.