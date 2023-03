American Football

vor 33 Min.

Aller guten Dinge sind drei: Noch ein Neuzugang aus Kanada für Neu-Ulm

Die Neu-Ulm Spartans haben weitere Verstärkung an Land gezogen.

Plus Der Kader der Neu-Ulm Spartans wächst. Der Football-Regionalligist hat mit Joshua Phillips Verdugo weitere Verstärkung an Land gezogen - erneut aus Kanada.

Von Stephan Schöttl

Am Dienstagabend geht es bei der Jahresversammlung der Abteilung American Football im TSV Neu-Ulm vor allem um Formelles. Freilich spielt aber in den diversen Berichten der Spartenleitung auch das Sportliche eine Rolle. Dass die Mitglieder einen durchweg positiven Rückblick hören werden, liegt eigentlich auf der Hand. Denn mit dem Aufstieg in die Regionalliga, der dritthöchsten Spielklasse Deutschlands, haben die Spartans ein ersehntes Ziel erreicht. Trainiert wird schon seit Wochen fleißig, jetzt sind auch die Leistungsträger aus Kanada zurückgekehrt nach Neu-Ulm – und haben weitere Verstärkung mitgebracht.

