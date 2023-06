American Football

Als Tabellenführer in die Rückrunde: Jetzt wollen die Spartans mehr

Plus Die American Footballer des TSV Neu-Ulm führen die Regionalliga Süd an. Am Samstag sind die Munich Cowboys II zu Gast - und die Spartans sind hungrig.

Selbstbewusst, aber doch mit vornehmer Zurückhaltung sind die American Footballer des TSV Neu-Ulm vor zwei Monaten in die Regionalliga-Saison gestartet. Der Aufsteiger wollte oben mitspielen – und das ist bislang eindrucksvoll gelungen. Am Samstag (16 Uhr) beginnt nun mit einem Heimspiel gegen die Munich Cowboys II die zweite Saisonhälfte.

Die Neu-Ulmer sind in Deutschlands dritthöchster Klasse sogar Tabellenführer, haben von bislang sechs Partien nur eine verloren. "Das Zwischenfazit fällt daher natürlich sehr positiv aus", sagt Chefcoach Daniel Koch. Er ist bei den Spartans speziell für die Defensive verantwortlich und die wiederum ist derzeit so etwas wie das Prunkstück der TSV-Footballer. Erst 62 gegnerische Punkte haben sie bislang zugelassen, knapp zehn also im Schnitt pro Spiel. Das ist Liga-Bestwert. Zuletzt waren die München Rangers beim überragenden 63:0 sogar komplett chancenlos. Auch die Offensive der Neu-Ulmer ist spitze, Koch meint aber auch: "In diesem Bereich haben wir noch das größere Potenzial. Unsere Offensive kann sehr gefährlich sein, ist aber noch nicht ganz so konstant." Weitere Schlüssel zum Erfolg: die große Trainingsbeteiligung, die gute Stimmung innerhalb des Teams und ein breiter Kader, der bislang jeden verletzungsbedingten Ausfall gut kompensieren konnte.

