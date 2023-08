American Football

Die American Footballer des TSV Neu-Ulm nehmen erfolgreich Revanche

Plus Im vergangenen Jahr kassierten die Neu-Ulmer Footballer gegen Rothenburg die einzige Niederlage der Saison. Dieses Mal drehen die Spartans den Spieß um.

Im vorletzten Heimspiel der American Footballer des TSV Neu-Ulm machten die Spartans einmal mehr beste Werbung für ihren Sport. Vor rund 700 Fans wurde in der Regionalliga, der dritthöchsten Spielklasse Deutschlands, Mitaufsteiger Franken Knights aus Rothenburg mit 28:15 (7:0, 7:3, 0:6, 14:6) besiegt. Damit gelang die Revanche gegen das Team, das den Gastgebern im vergangenen Jahr die einzige Saison-Niederlage verpasst hatte – ausgerechnet im Play-off-Finale der Bayernliga.

Die Spartans hatten schon das ganze Jahr eine starke Lauf-Offensive an den Tag gelegt. Gegen Rothenburg standen mit Dirk Mainka, Rückkehrer Mac Retto, Yosley Azcuy-Povea und Felix Klein gleich vier Running Backs im Aufgebot, die abwechselnd sehr starke Läufe hingelegt haben – jeder auf seine spezielle Art, sodass die Hausherren im Spiel nach vorne kaum auszurechnen waren. Der erste Touchdown ging auf das Konto der Spartans, den Extrapunkt kickte Max Walser. Der fing in der ersten Angriffsserie der Gäste auch gleich den Ball ab, roch den Pass von Rothenburgs Quarterback Robert Parks. Die Knights kamen dann allerdings besser ins Spiel und verhinderten zunächst Schlimmeres. Neu-Ulms Headcoach Daniel Koch meinte: „Gerade zu Beginn haben wir unseren Plan sehr gut ausgeführt. Der abgefangene Ball von Max war ein Beleg dafür, denn wir hatten genau über diese Angriffsvariante der Rothenburger in der Woche vorher viel gesprochen.“

