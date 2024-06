Die Neu-Ulm Spartans haben gegen Landsberg erneut alles im Griff

Die American Footballer des TSV Neu-Ulm schlagen Landsberg X-Press zum zweiten Mal binnen einer Woche. Das Titelrennen in der Regionalliga Süd bleibt spannend.

Erst gegen Ende der Partie wurde es noch einmal spannend. Im Großen und Ganzen hatten die American Footballer des TSV Neu-Ulm aber auch im Rückspiel gegen den amtierenden Regionalliga-Meister Landsberg X–Press alles im Griff. Sie gewannen vor 600 Zuschauerinnen und Zuschauern mit 24:17 (7:0, 3:3, 7:0, 7:14).

Nur eine Woche nach dem ersten Duell trafen die beiden Titelanwärter ein zweites Mal aufeinander. Und die Gäste warteten mit einigen Überraschungen auf: Unter anderem war mit Peter Arentsen ein Neuzugang vom Bundesligisten Allgäu Comets aus Kempten dabei, der auch schon im Trikot der deutschen Nationalmannschaft unterwegs war. So kam es, dass die Neu-Ulmer Offensive langsamer als in der Vorwoche übers Feld marschierte, aber sie war dennoch erfolgreich. Ganze 19 Spielzüge und fast zehn Minuten dauerte die erste Angriffsserie der Spartans, bevor Mike Höchsmann einen Touchdown erlief. Den Extrapunkt erkickte Max Walser.

Beide Mannschaften waren risikobereit

Der Landsberger Angriff war bei seinen Versuchen kurz vor der Mittellinie gestoppt worden. Ähnlich erging es den Neu-Ulmern auf der anderen Seite bei ihrem zweiten Angriff. Ein Ball von Spielmacher Hunter Sturgeon sah aussichtsreich aus, im letzten Moment lief aber X-Press-Verteidiger Bryant Hayes dazwischen und fing das Ei ab. In dieser Szene war schon zu erkennen, dass beide Teams sehr risikobereit waren. Nach einem misslungenen Versuch der Landsberger erhöhte Max Walser per Fieldgoal auf 10:0, beim Stand von 10:3 – ebenfalls durch ein Feldtor – ging es schließlich in die Pause.

Die American Footballer des TSV Neu-Ulm haben auch das zweite Aufeinandertreffen mit Landsberg X-Press für sich entschieden. Foto: Horst Hörger

Nach der Halbzeit kam Landsberg zunächst gut in Schwung, vergab aber die Chance auf ein weiteres Fieldgoal. Dann folgte die wohl entscheidende Situation des Spiels: Nachdem die ersten drei Versuche ergebnislos blieben, spielten die Spartans in der eigenen Hälfte einen vierten aus. Sturgeon bediente Patrick Schempf, der setzte zu Fuß etliche Yards obendrauf. Den Rest erledigten Mike Höchsmann, Dirk Mainka und Felix Klein im Wechsel, bevor Sturgeon den Ball mit einem spektakulärem Sprung zum 17:3 selbst in die Endzone hechtete.

Im letzten Viertel zeigten die Landsberger dann doch ihre Klasse. Mit einem 25-Yard-Lauf verkürzten die Gäste auf 17:10. Allerdings dauerte es nicht lange, ehe erneut Höchsmann wieder den Vorsprung von zwei Touchdowns erzielte. In den letzten fünf Minuten wechselten die Spartans viel durch. Landsberg gelang dadurch noch das 24:17.

Spartans-Cheftrainer Daniel Koch, vor Saisonbeginn Gast in unserem Podcast "Studio West", sagte: „Ich bin sehr stolz auf das Team und darauf, wie schnell sich unsere Jungs in dieser Saison auf neue Herausforderungen einstellen. Woche für Woche werden wir besser, was für die wahrscheinlich entscheidenden Spiele gegen die Rams in Nürnberg und zu Hause im Rückspiel gegen die Franken Knights hoffen lässt.“

Am nächsten Wochenende geht es zu den Rangers nach München

Bevor die Spartans auf diese Kaliber treffen, steht am kommenden Sonntag die Partie bei den München Rangers an. Koch: „Wenn wir unser ehrgeiziges Ziel erreichen wollen, müssen wir – unabhängig vom Ergebnis anderer Begegnungen – alle noch anstehenden Spiele gewinnen.“ (AZ)