Die Spartans Neu-Ulm meistern auch die letzte Pflichtaufgabe erfolgreich

Plus Zehnter Sieg im zwölften Spiel: Die American Footballer des TSV Neu-Ulm sind Regionalliga-Vizemeister - und machen eine klare Ansage für die nächste Saison.

Auf dem Papier ging es im letzten Match in der Regionalliga Süd um nichts mehr, weder für die Spartans noch für die Franken Knights. Die Footballer des TSV Neu-Ulm standen bereits vor dem Rückspiel in Rothenburg ob der Tauber als Vizemeister der dritthöchsten Spielklasse fest, wollten aber unbedingt auch die letzte Pflichtaufgabe erfolgreich meistern – was sie mit 26:8 auch taten. Es war der zehnte Sieg in dieser Saison.

Bei Sommerhitze, dazu mit dezimiertem Kader sah es zunächst nach einer großen Herausforderung aus. Beim Gegner fehlte aber ebenso Spieler auf Schlüsselpositionen, unter anderem hatte der US-amerikanische Quarterback Robert Parks das Team bereits Anfang der Woche verlassen. So war die Neu-Ulmer Abwehr über das gesamte Spiel wenig gefordert, dominierte das Duell und eroberte mehrere Bälle. Running Back Dirk Mainka erzielte gleich drei Lauf-Touchdowns, Felix Klein steuerte einen weiteren bei.

