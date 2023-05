American Football

vor 18 Min.

Die Spartans Neu-Ulm sorgen in der Regionalliga weiter für Furore

Die Neu-Ulm Spartans sind in der Regionalliga Süd weiterhin ungeschlagen.

Plus Als Aufsteiger stürmen die Footballer des TSV Neu-Ulm an die Tabellenspitze. In Nürnberg holen sich die Spartans ein schon verloren geglaubtes Spiel zurück.

Von Stephan Schöttl Artikel anhören Shape

Der Aufsteiger sorgt weiter für Furore: Die Spartans des TSV Neu-Ulm haben auch ihr drittes Spiel in der Regionalliga Süd gewonnen. Mit 21:20 (6:0, 7:14, 0:0, 8:6) setzten sich die American Footballer bei den Nürnberg Rams durch und sind damit die einzige Mannschaft in Deutschlands dritthöchster Spielklasse, die noch ohne Verlustpunkt ist.

Die Neu-Ulmer legten furios los, Luca Stieglbauer und Daniel Nässler mit Touchdowns, jeweils toll in Szene gesetzt von Spielmacher Hunter Sturgeon, sowie Max Walser mit dem Zusatzpunkt brachten eine frühe und scheinbar komfortable 13:0-Führung für die Gäste von der Donau. Dann aber folgte eine starke Phase der Nürnberger. Sie drehten das Spiel bis zur Pause und führten nach der Hälfte der Partie mit 14:13. Cheftrainer Daniel Koch erklärt: „Gerade im zweiten Viertel merkte man, dass uns mit Steffen Ganghof, Adam Benkovic, Michael Mühlfeld, Nikolas Wittig und Patrick Rodriguez gleich fünf Spieler in der Defense-Line gefehlt haben. Dadurch hatten wir mit dem Laufspiel der Rams Probleme.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen