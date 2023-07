American Football

Diese Niederlage tut den Neu-Ulms Spartans besonders weh

Plus Die American Footballer des TSV Neu-Ulm verlieren 32:47 in Landsberg und geben damit im Kampf um die Regionalliga-Meisterschaft das Zepter aus der Hand.

Von Stephan Schöttl

Als Aufsteiger haben die American Footballer im TSV Neu-Ulm bislang eine starke Saison gespielt und traten mit bisher nur einer Niederlage beim Tabellenführer Landsberg X-Press an. Die schon vor der Saison als Meisterschaftsfavorit gehandelten Gastgeber hatten zwar bis dahin eine Niederlage mehr als die Spartans kassiert, sich aber durch zwei Spiele mehr von der höheren Pluspunkt-Zahl an die Tabellenspitze gesetzt. Eine der beiden Niederlagen hatten die Neu-Ulmer dem Gegner im Hinspiel beigebracht (25:16). Die Vorzeichen waren klar: Nur wenn der Landsberg X-Press das Rückspiel mit mindestens zehn Punkten Unterschied gewinne würde, hätte die mannschaft den direkten Vergleich für sich entschieden. Das taten sie am Ende auch, setzten sich mit 47:32 durch.

Mit Verspätung begann das Spiel im Landsberger Sportzentrum: Wegen einer Gewitterwarnung mussten sich Spieler und Fans einige Minuten gedulden. Doch es blieb nicht bei dieser einen Unterbrechung, die Fans erwartete ein langer Football-Abend, der sie in ein Wechselbad der Gefühle stürzte. Ausgerechnet im Spitzenspiel vor rund 1300 Zuschauerinnen und Zuschauern tat sich die sonst so starke Neu-Ulmer Abwehr sehr schwer. Bisher hatte sie in der gesamten Saison im Schnitt nur zehn gegnerische Punkte pro Spiel zugelassen.

