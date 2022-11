American Football

vor 19 Min.

Feiertag für Football-Fans: So erlebt ein Spartans-Spieler die NFL in München

Plus In München begeistern die Superstars des American Footballs die Massen. Unter den begeisterten Fans ist auch Manuel Frielitz von den Neu-Ulm Spartans - und er schwärmt.

Von Stephan Schöttl

Die Deutschland-Premiere der nordamerikanischen Football-Liga NFL begeisterte die Massen. Schon zum Vorverkaufsstart im Sommer. Zeitweise verharrten damals fast eine Million Fans in der Online-Warteschlange. Nur knapp 67.000 durften am Ende in der Münchner Allianz Arena dabei sein. Einer von ihnen war auch Manuel Frielitz. Der 27-Jährige spielt selbst American Football bei den Neu-Ulm Spartans und erzählt auch am Tag danach noch voller Begeisterung vom knappen Sieg der Tampa Bay Buccaneers gegen die Seattle Seahawks.

