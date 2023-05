Geht der Höhenflug für die Neu-Ulm Spartans in der Regionalliga weiter?

Die American Footballer des TSV Neu-Ulm wollen ihren Spitzenplatz in der Regionalliga festigen - und hoffen auf über 1000 Fans beim Heimspiel gegen München.

Die American Footballer des TSV Neu-Ulm stehen vor zwei wegweisenden Heimspielen. Gewinnen die Spartans auch die nächsten beiden Duelle, kommen sie ihrem selbst gesetzten Saisonziel einen riesigen Schritt näher. Anfang April hatte Sportdirektor und Cheftrainer Daniel Koch gesagt: "Wir wollen an Ende unter die Top-3. Mal schauen, was darüber hinaus möglich ist." Der Plan scheint aufzugehen.

Nach bisher drei Spielen stehen die Footballer ungeschlagen an der Tabellenspitze der Regionalliga Süd. Am Samstag (16 Uhr) sind die München Rangers zu Gast im Dietrich-Lang-Stadion, eine Woche später (Samstag, 10. Juni, 16 Uhr) kommen die Nürnberg Rams an die Donau. Letztere sind derzeit ärgster Verfolger der Neu-Ulmer.

Zuletzt mussten die Neu-Ulmer etliche Ausfälle verkraften

Der Fokus liegt aber auf dem nächsten Gegner. Die München Rangers stehen mit einem Sieg aus drei Spielen aktuell auf Rang fünf, gestalteten aber alle Spiele eng. Die beiden Niederlagen gegen Amberg (15:20) und Landsberg (20:22) waren hart umkämpft, ebenso der Sieg der Rangers in Rothenburg (12:7). Carter Gusway, Offensiv-Koordinator der Spartans, sagt: "Die Rangers sind ein gutes Team mit einer starken Lauf-Verteidigung. Wir müssen die Ausfälle der vergangenen Wochen wieder ins Team integrieren und Chancen im Passspiel nutzen."

Zuletzt in Nürnberg konnten die Spartans personell nicht aus dem Vollen schöpfen. Mehrere wichtige Spieler fehlten wegen Urlaubs oder leichteren Verletzungen. Das sollte diese Woche wieder besser aussehen. Vor allem der flexibel einsetzbare Patrick Schempf (2022 mit den meisten gefangenen Bällen) erlaubt noch mehr Variation im Angriff. Über den Angriff der Gäste sagt Coach Koch: "Die Rangers sind nicht leicht auszurechnen. Es gibt keinen klaren Star im Angriff, sie spielen mit verschiedenen Formationen. Zudem kann der Quarterback tiefe Bälle werfen, aber auch selbst laufen."

Kommen am Samstag erstmals mehr als 1000 Fans ins Stadion?

Alles deutet also auf ein spannendes Spiel hin. Ein anderes vor der Saison gestecktes Ziel steht noch aus: Die Neu-Ulmer wollen über 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer ins Stadion zu locken. Beim ersten Heimspiel war die Kulisse mit etwa 700 Fans schon gut. Koch meint: "Das vergangene Wochenende war ja sehr erfreulich und erfolgreich für den Sport in der Region: der SSV Ulm 1846 Fußball mit dem Aufstieg in die Regionalliga, die Basketballer mit Sieg im Play-off-Viertelfinale. Wer da noch ein bisschen mehr feiern möchte, ist bei uns herzlich willkommen."