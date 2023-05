American Football

Heimspiel gegen München wird zur Machtdemonstration der Spartans

Plus Die American Footballer des TSV Neu-Ulm überrollen die München Rangers beim 42:7-Heimsieg in der Regionalliga. Die Spartans haben dabei Besuch aus Kanada.

Wohin soll das noch führen? Die American Footballer des TSV Neu-Ulm sind in der Regionalliga Süd, der dritthöchsten Spielklasse, einfach nicht zu bremsen. Das Heimspiel gegen die München Rangers wurde zu einer Machtdemonstration des Aufsteigers, der nach dem 42:7 (21:0, 14:0, 7:7, 0:0) weiterhin ungeschlagen an der Tabellenspitze thront.

Die Spartans legten los wie die Feuerwehr: Schon nach zwei Spielzügen hatten sie den ersten Touchdown auf ihrem Konto. Dirk Mainka machte die ersten Meter auf flinken Füßen, dann passte Spielmacher Hunter Sturgeon über 50 Yards auf Daniel Nässler, der das Spielgerät in der Endzone fing. In dieser Weise ging es weiter. Sturgeon setzte dieses Mal Luca Stieglbauer in Szene, der den zweiten Touchdown beisteuerte. Die Gäste wussten stellenweise überhaupt nicht, wo ihnen der Kopf steht. Zur Pause stand es bereits 35:0 für die Hausherren.

