Neu-Ulm Spartans drehen gegen die Cowboys-Reserve erst zum Schluss auf

Plus Lange Zeit tun sich die American Footballer des TSV Neu-Ulm im Heimspiel gegen die Munich Cowboys II sehr schwer. Letztlich gelingt doch ein klarer Sieg.

Wer annahm, beim Heimspiel gegen die Munich Cowboys II würden die American Footballer des TSV Neu-Ulm als Spitzenreiter der Regionalliga Süd nichts, aber auch gar nichts anbrennen lassen, der rieb sich verwundert die Augen. Am Ende hieß es zwar 35:6 (7:6, 0:0, 0:0, 28:0) für die Spartans, aber bis zum letzten Viertel taten sich die Hausherren im Dietrich-Lang-Sportzentrum erstaunlich schwer gegen die zweite Mannschaft des Erstligisten.

Obwohl die erste Angriffsserie mit einem Touchdown durch Dirk Mainka und den anschließenden Extrapunkt von Max Walser direkt zum 7:0 führte, verkürzten die Gäste durch einen Patzer in der Abwehr auf 7:6. Ein Zwischenergebnis, das lange Bestand hatte. Unter anderem ein eroberter Fumble durch Steffen Ganghof verhinderte gar Schlimmeres. Offensiv-Koordinator Carter Gusway meinte später: „Das Spiel war ein Spiegel unserer Trainingswoche. Wir konnten uns nicht so vorbereiten, wie sonst üblich und nötig.“ Am Dienstag musste das Training bei Gewitter nach etwa einer halben Stunde abgebrochen werden, am Donnerstag verlegten die Trainer bei erneuter Gewitterwarnung die Übungseinheit kurzfristig in die Halle. Im Spiel drückte sich das durch etliche Fehler und viele technische Strafen aus, die den Spartans-Angriff immer wieder zurückwarfen. So kam es, dass die Gäste zu Beginn des vierten Viertels sogar kurz vor der ersten Führung standen. Nur wenige Meter vor der Endzone der Spartans wurden die Münchner gestoppt – es war gerade noch der Weckruf zur richtigen Zeit.

