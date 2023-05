American Football

vor 49 Min.

Neu-Ulm Spartans finden sich als Aufsteiger plötzlich an der Spitze wieder

Plus Die American Footballer des TSV Neu-Ulm schlagen Top-Favorit Landsberg mit 25:16. Dadurch klettern die Spartans an die Tabellenspitze der Regionalliga Süd.

Von Stephan Schöttl

Cheftrainer Daniel Koch war nach dem Spiel überglücklich. Man werde in den kommenden Wochen beweisen, „dass das kein Glückstreffer war, sondern wir im Rennen um den ersten Platz in der Liga definitiv dabei sind“, sagte er. Kurz zuvor hatten die Neu-Ulm Spartans, die American Footballer im TSV, mit Landsberg X-Press den Top-Favoriten der Regionalliga Süd besiegt. Der Aufsteiger setzte sich vor knapp 700 Fans mit 25:16 (0:0, 11:3, 0:6, 14:7) durch und setzte damit bei der Heimpremiere in Deutschlands höchster Spielklasse ein deutliches Ausrufezeichen. Die Neu-Ulmer sind zunächst einmal Tabellenführer mit zwei Siegen aus zwei Spielen.

Koch analysierte: „Die Landsberger waren tatsächlich so stark, wie wir sie eingeschätzt haben. Unsere Vorbereitung war aber sehr gut und das Team hat sehr vieles einfach toll umgesetzt. Gerade in der Passabwehr sind wir dieses Jahr stark, aber auch den Lauf kontrollieren wir gut. In der Offensive sehen wir, dass die Gegner stärker sind als 2022 in der Bayernliga und deshalb Punkte nicht mehr so leicht fallen. Aber trotzdem liefern die Jungs immer ab, wenn es darauf ankommt.“

