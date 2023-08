American Football

Neu-Ulm Spartans schlagen Amberg und feiern die Vizemeisterschaft

Plus Beim 45:21 gegen die Amberg Mad Bulldogs dürfen bei den American Footballer des TSV Neu-Ulm auch viele Nachwuchsspieler ran. Der Trainer macht eine Kampfansage.

Zum letzten Heimspiel der Regionalliga-Saison hatten die Spartans, die American Footballer im TSV Neu-Ulm, alle Alltagshelfer von Polizei, Bundeswehr, THW, Rettungsdienste und Feuerwehr eingeladen. Dementsprechend, nämlich wie die Feuerwehr, legte Neu-Ulm los. So waren die Amberg Mad Bulldogs, in der ersten Halbzeit nicht zu retten. 28:0 stand es zwischenzeitlich. Nachdem im zweiten Durchgang etliche Spieler aufs Feld geschickt wurden, die aus der U19 aufrückten, hieß es am Ende 45:21 (14:0, 14:0, 7:13, 10:8).

Die erste Angriffsserie schloss Running Back Dirk Mainka mit einem 25-Yard-Lauf zum Touchdown ab. Den fälligen Zusatzpunkt erkickte Max Walser. Einen zweiten Touchdown später stand es bereits 14:0, bevor Elias Mauritius einen Pass von Gäste-Quarterback Joshua Mills abfing und direkt über 70 Yards in die Endzone trug. Es lag wohl auch am Unterschied in der Kaderstärke (Neu-Ulm bot 45 Spieler auf, Amberg war mit nur 26 Mann angereist), aber die Spartans waren einfach gut drauf. Und weil es zur Halbzeit bereits 28:0 stand, setzten die Hausherren im zweiten Durchgang vermehrt junge Spieler ein. Gerade von den sechs aus der eigenen Jugend aufgerückten Talenten wollten man sehen, ob sie reif für die Regionalliga sind. So waren in der Defensive zeitweilig gleich vier 19-Jährige auf dem Platz. Zwar kam Amberg so besser ins Spiel und machte in Hälfte zwei 21 Punkte. Aber durch weitere Interceptions von Max Walser und Alexander El Banna war der Sieg nie gefährdet.

