vor 33 Min.

Neu-Ulm Spartans starten mit Verstärkung aus Kanada in die Saison

Plus Für die Neu-Ulm Spartans beginnt die Saison in der Bayernliga. Trainer Oscar Vasquez-Dyer hat den Verein schon wieder verlassen, dafür werden gleich zwei wichtige Positionen mit Kanadiern besetzt.

Von Stephan Schöttl

Schon im Januar hat für die American Footballer der Neu-Ulm Spartans die neue Saison begonnen. Freilich noch nicht auf dem Spielfeld, aber trainiert wurde auch im Winter fleißig. Mit dem Ziel, in der Bayernliga-Runde 2022 eine der führenden Rollen zu spielen. Noch vor einem Jahr hatten die Footballer einen ambitionierten Drei-Jahres-Plan aufgestellt, wollten zusammen mit ihrem Chefcoach Oscar Vazquez-Dyer in die 2. Bundesliga. Seitdem hat sich aber einiges verändert. Vazquez-Dyer ist mittlerweile zurück zu seinem Ex-Klub, den Biberach Beavers. Den Posten des Cheftrainers hat Daniel Koch übernommen. „So wie in den letzten acht Jahren“, meint er lachend. Am Sonntag (15 Uhr) wird es ernst: Zum Auftakt gastieren die Neu-Ulmer bei den Rosenheim Rebels.

