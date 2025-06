Neu-Ulmer Spartans verlieren das Spitzenspiel

Die Meisterschaft in der Regionalliga ist für die Footballer aus Neu-Ulm in wahrscheinlich schon unerreichbar weite Ferne gerückt. Die Spartans verloren beim nach wie vor ungeschlagenen Spitzenreiter Augsburg Centurions mit 6:29 und liegen mit jetzt zwei Niederlagen noch hinter Landsberg nur auf Tabellenplatz drei. Die höchst unschöne Vorentscheidung im Spiel gegen Augsburg fiel schon nach wenigen Minuten.

Für den Neu-Ulmer Quarterback Hunter Sturgeon war die Partie wegen eines Rippenbruchs frühzeitig beendet. Zunächst machte er noch in einem tollen Run 30 Yards Richtung Centurions-Endzone gut, wurde dann aber vom letzten Verteidiger gestoppt und verlor dabei den Ball. An der Seitenlinie signalisierte der in der vierten Saison für Neu-Ulm spielende Kanadier dann, dass er durch den sehr unglücklichen Fall starke Schmerzen am Brustkorb habe. Sturgeon kam zwar noch einmal zurück aufs Feld und konnte den nächsten Angriff auch zu den ersten sechs Punkten durch Pass auf Tobias Spohn führen. Aber dann ging nichts mehr.

Sein Trainer Daniel Koch sagte: „Der Ausfall von Hunter ist für uns nicht zu kompensieren. Wir haben dieses Jahr extrem viel Pech mit Verletzungen. Im Rahmen der Möglichkeiten haben wir ein gutes Spiel gezeigt, mit einem gesunden Hunter hätten wir Chancen gehabt.“ Für Sturgeon sprang schon im ersten Viertel Patrick Schempf ein. Damit fiel er allerdings auf seiner angestammten Position als Receiver als Anspielstation aus, wodurch die Angriffsvarianten der Spartans deutlich weiter reduziert wurden. (AZ)