Play-off-Halbfinale: Jetzt wird es ernst für die Neu-Ulm Spartans

Lokal Die Neu-Ulmer Footballer treffen im Play-off-Halbfinale der Bayernliga auf die Amberg Mad Bulldogs. Was zwei Kanadier mit dem Erfolg der TSV-Abteilung zu tun haben.

Von Stephan Schöttl

Er habe, meinte Hunter Sturgeon grinsend, deutlich größere Probleme gehabt, sich in einem deutschen Supermarkt zurechtzufinden als in der Mannschaft der Neu-Ulm Spartans. „Das Team hat mich mit offenen Armen empfangen. Ich versuche gerade auch, Deutsch zu lernen. Ein paar Sätze kann ich schon“, erzählt er. Der Kanadier wechselte vor der Saison an die Donau, ist dort als Spielmacher eine wichtige Säule auf dem Weg zur angestrebten Meisterschaft in der Bayernliga. Überlegener Sieger der Süd-Gruppe sind die Spartans schon geworden. Ohne Niederlage. Den nächsten Schritt in Richtung Regionalliga will er mit dem Team am kommenden Samstag (ab 16 Uhr) machen, wenn im Play-off-Halbfinale die Amberg Mad Bulldogs, der Zweite der Nord-Staffel, zu Gast sind.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

