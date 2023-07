Spartans bleiben nach umkämpftem Sieg in Amberg Tabellenführer

Plus Die American Footballer des TSV Neu-Ulm bringen aus Amberg einen 17:14-Sieg mit nach Hause. Der Regionalliga-Spitzenreiter tut sich aber lange Zeit schwer.

Zur längsten Auswärtsfahrt der Saison ging es für die Neu-Ulm Spartans, die American Footballer im TSV Neu-Ulm, nach Amberg zu den Mad Bulldogs. Heiß waren dort dann nicht nur die Temperaturen von weit über 30 Grad. Auch das Spiel in der Regionalliga Süd war umkämpft. Die Gäste setzten sich mit 17:14 (0:7, 10:0, 7:0, 0:7) durch und bleiben damit Tabellenführer – vier Spiele vor Ende der Hauptrunde.

Neu-Ulms Headcoach Daniel Koch hatte bereits vor der Partie vor den Ambergern gewarnt: „Die nächsten Spiele werden echte Prüfsteine, denn mit Amberg und Landsberg kommen nun die offensivstarken Teams der Liga auf uns zu“, meinte er. 27 Punkte erzielten die Bulldogs bis dato im Schnitt pro Partie. Während die Spartans im letztjährigen Halbfinale der Bayernliga Amberg noch deutlich mit 28:9 schlugen, war das erste Aufeinandertreffen 2023 eine knappe Kiste.