American Football

vor 4 Min.

Spartans hoffen im ersten Regionalliga-Heimspiel auf eine große Kulisse

Die Neu-Ulm Spartans treffen am Samstag auf Landsberg und hoffen auf möglichst volle Ränge.

Plus Die American Footballer des TSV Neu-Ulm feiern am Samstag Heimpremiere. Warum die Spartans keine Angst vor Top-Favorit Landsberg X-Press haben.

Von Stephan Schöttl Artikel anhören Shape

„Übers Wetter müssen wir uns keine Gedanken machen. Wir haben ein gutes Laufspiel und ein gutes Passspiel, sind damit für alle Bedingungen gerüstet“, sagt Daniel Koch lachend. Mit einem guten Gefühl geht der Cheftrainer der Neu-Ulm Spartans ins erste Heimspiel der Regionalliga-Saison gegen den Titelanwärter Landsberg X-Press. Los geht’s am Samstag um 16 Uhr im Dietrich-Lang-Sportzentrum.

Beide Kontrahenten haben ihre Auftaktspiele siegreich gestaltet. Die Landsberger gewannen gegen Aufsteiger Amberg (49:20), die American Footballer des TSV Neu-Ulm, ebenfalls Neuling in der dritthöchsten Spielklasse Deutschlands, setzten sich bei der zweiten Mannschaft des Bundesligisten Munich Cowboys durch (17:8). Es war ein mitunter noch etwas holpriger Start mit Luft nach oben, die Spartans-Verantwortlichen ziehen dennoch ein positives Fazit. Offensiv-Koordinator Carter Gusway sagt: „Mit unserer Leistung bin ich sehr zufrieden. Man hat gesehen, dass sich alle über den Winter voll reingehängt und weiterentwickelt haben.“ Die Münchner hätten sich zudem überraschend stark präsentiert. „Sie waren ein ernst zu nehmender Gegner, der sehr gut aufgestellt war“, erklärt der Kanadier. Mit Landsberg X-Press wartet am Samstag dennoch ein ganz anderes Kaliber. Die klare Vorgabe der Oberbayern lautet: Aufstieg in die zweite Bundesliga, die GFL2.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen