Was bedeutet Landsbergs Play-off-Verzicht für die Neu-Ulm Spartans?

Plus Landsberg X-Press verzichtet als Gruppensieger der Regionalliga Süd auf die Aufstiegsspiele zur GFL2. Darf Vizemeister Neu-Ulm jetzt nachrücken?

Von Stephan Schöttl

Als Aufsteiger haben sich die American Footballer des TSV Neu-Ulm in der Süd-Staffel der Regionalliga, Deutschlands dritthöchster Spielklasse, beachtlich geschlagen. Punktgleich mit dem ambitionierten Landsberg X-Press stehen die Spartans an der Tabellenspitze. Weil sie allerdings den direkten Vergleich aus Hin- und Rückspiel gegen den ärgsten Konkurrenten verloren haben, mussten die Neu-Ulmer den Gruppensieg den Landsbergern überlassen. Die wiederum hatten sich als Spitzenreiter für die Play-offs zur GFL2 qualifiziert. Jetzt allerdings haben die Landsberger Vereinsverantwortlichen ihren Verzicht auf die Aufstiegsspiele erklärt.

Was bedeutet das für die Neu-Ulm Spartans? „Erst einmal nichts. Denn an den Play-offs dürfen nur die Meister der drei Regionalliga-Staffeln teilnehmen. Nachrücker gibt es für diese Spiele nicht“, erklärt TSV-Headcoach Daniel Koch. Schon in der vergangenen Saison sind die Neu-Ulmer als Vizemeister der Bayernliga erst nachträglich am „Grünen Tisch“ aufgestiegen. Gänzlich ausgeschlossen ist ein ähnliches Szenario zur neuen Spielzeit nach dem Landsberger Rückzug noch nicht. „Selbst wenn wir erneut die Chance bekommen würden, müssten wir das aber zunächst intern diskutieren. Wenn wir es sportlich geschafft hätten, in die 2. Liga aufzusteigen, hätten wir den Schritt nach oben vermutlich auch gemacht. Aber zweimal hintereinander nur Nachrücker zu sein, ist fraglich“, meint Koch weiter.

