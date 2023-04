Ankara/Ulm

19.04.2023

Ratiopharm Ulm scheidet aus dem Basketba--Eurocup aus

Robin Christen deutet es an: Das Viertelfinalspiel gegen Ankara war ein Stück weit auch Kopfsache. Lange Zeit hielten die Ulmer dem Druck stand, am Ende reichte es aber nicht ganz. Foto: Horst Hörger

Plus Die europäische Reise endet gegen Ankara trotz einer Führung noch im letzten Viertel. Letztlich liegt bei Ratiopharm Ulm die Last in der Offensive auf zu wenigen Schultern.

Von Pit Meier Artikel anhören Shape

Bis Mitte des letzten Viertels führte Ratiopharm Ulm in Ankara und schnupperte im Basketball-Eurocup an einer Überraschung, am Ende reichte es aber nicht ganz. Die Mannschaft von Trainer Anton Gavel verlor mit 76:86 und kann oder muss sich jetzt ganz auf das Rennen um die beste Ausgangsposition in den Play-offs der Bundesliga konzentrieren.

Mit dem enormen Druck in einem einzigen und entscheidenden Viertelfinalspiel kam der Außenseiter zunächst deutlich besser klar. Die Ulmer starteten unbeeindruckt vom Pfeifkonzert in der Halle bei jedem ihrer Angriffe mit starker Verteidigung und einem 12:1-Lauf, sie zwangen den Gegner schon nach vier Minuten zu einer ersten Auszeit und gestatteten ihm erst nach mehr als fünf Minuten die ersten Punkte aus dem Feld. Der Vorsprung des Bundesligisten wuchs anschließend auf 14 Punkte an (22:8), der Tabellenführer der ersten türkischen Liga robbte sich dann allerdings wieder auf 22:14 ran in diesem ersten Viertel, dem Bruno Caboclo seinen Stempel aufdrückte. Auf das Konto des brasilianischen Centers gingen in diesem Spielabschnitt zwei Zweipunktwürfe und ein Dreier ohne Fehlversuch aus dem Feld, vier Rebounds und drei geblockte Würfe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen