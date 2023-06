Kleinere Aufreger auch am letzten Spieltag der Fußball-Bezirksliga

Hitziges Spiel zwischen Asch-Sonderbuch und Offenhausen, Bermaringen vor der Relegation in Schongang und der TSV Neu-Ulm gewinnt das letzte Bayern-Derby der Saison.

Dank der SSG Ulm waren in der Fußball-Bezirksliga schon vor dem letzten Spieltag alle Würfel gefallen. Entsprechend wurden vorwiegend Sommerkicks ausgetragen. Einzig beim Spiel in Asch, wo der SV Offenhausen gastierte, ging es etwas hitziger zu. „Wir können froh sein, dass es um nichts mehr ging. Der Schiedsrichter war auch so schon hoffnungslos überfordert“, beschrieb FV-Vorstand Bernd Schlumpberger das Geschehen. Am Ende siegten die Älbler nach einem 0:2-Pausenrückstand noch mit 3:2. Unterschiedlich präsentierten sich die Relegations-Teilnehmer: Während der SC Staig vor seinem Aufstiegsspiel gegen die TSG Nattheim (Mittwoch um 18 Uhr in Giengen-Burgberg) den FC Neenstetten beim 5:1 noch einmal nach allen Regeln der Kunst zerlegte, setzte der TSV Bermaringen bei seinem 2:6 bei Türkgücü Ulm wohl eher auf Schonung. Bermaringen feiert im Kampf um den letzten freien Platz in der Bezirksliga im Halbfinale ein Wiedersehen mit dem SV Tiefenbach und der dürfte keine guten Erinnerungen an die Älbler haben. Beim letzten Aufeinandertreffen am 16. April des vergangenen Jahres setzte es eine 1:5-Klatsche für Tiefenbach.

TSV Blaustein – SV Jungingen 3:0 (2:0). Blaustein gewann durch die Tore von Sebastian Hinkl (28.), Moritz Lotz (44.) und Deniz Baris Mrden (76.) das bedeutungslosen Spiel.

FC Burlafingen – Türkspor Neu-Ulm II 4:3 (2:2). Burlafingen verabschiedete sich mit seinem dritten Saisonsieg halbwegs versöhnlich aus der Bezirksliga und holte dabei dreimal einen Rückstand auf. Niklas Barabas (8.), Franjo Crnov (40., 65.) und Jascha Riester (53.) trafen für die Grün-Weißen. Bei Türkspor sicherte sich Hakan Güngör mit den Treffern 30 und 31 den Titel des besten Liga-Torjägers. Bünyamin Sagdic hatte Türkspor schon in der 3. Minute in Front geschossen.

FV Asch/Sonderbuch – SV Offenhausen 3:2 (0:1). Asch/Sonderbuch lag durch die Tore von Swen Schmeer (9.) und Tim Schlütter (64.) bereits deutlich zurück, drehte aber in der hitzigen Schlussphase durch Marco Wörz (74.), Lars Folcz (76.) und Tobias Wallisch (89.) das Spiel noch.

SC Staig - FC Neenstetten 5:1 (4:0). Staig gab vor der Pause ordentlich Gas und schoss sich für die Relegation warm. Silvan Laib (6., 41.), Manuel Kohn (26.) und Julian Rauner 38.) sorgten für klare Verhältnisse. Nach dem Seitenwechsel gingen die Hausherren in den Kraftsparmodus und mussten durch Jannik Leibing (71.) einen Gegentreffer hinnehmen. Rauner stellte kurz vor Schluss jedoch den alten Abstand wieder her (87.).

Türkgücü Ulm - TSV Bermaringen 6:2 (1:1). TSV-Trainer ‚Tocko’ Tokic setzte wohl auf aktive Regeneration. Vor allem nach der Pause wehrte sich seine Truppe kaum noch. Sebastian Knupfer (25.) konnte die Führung von Melis Hodzic (7.) zunächst noch ausgleichen. In der Schlussphase der Partie brachen dann aber die Dämme. Ismael Demiray (49., 86.), Pavle Grgic (60.), Routinier Rosario Lentini (85.) und Eren Altundas (87.) trafen für Türkgücü, Patrick Simmank hatte auf der Gegenseite zwischenzeitlich etwas retuschiert (70.).

TSV Langenau - TSV Blaubeuren 3:0 (2:0). Langenau genügte die angezogene Handbremse. Florian Krebs (21.), Leon Schleich (27.) und Christian Schmohl (85.) trafen.

TSV Obenhausen – Srbija Ulm 2:4 (0:4). Srbija geht als ungeschlagener Meister über die Ziellinie. Emir Kasapovic (6.), Nikola Milicevic (33., 37.) und Nenad Ilic (39.) entschieden die Partie schon vor der Pause. Dominik Zwatschek (55.) und Claus Jehle (79.) sorgten beim TSV für Erfolgserlebnisse.

TSV Neu-Ulm - SGM Aufheim/Holzschwang 3:1 (2:0). Neu-Ulm wollte den letzten Dreier der Saison mehr und kam durch Philipp Simon (3.) und Baris Durmus (10.) zu zwei schnellen Treffern. Jonas Simon baute spät aus (83.). Jan Krumpschmid gelang der Anschluss (86.).