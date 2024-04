Die Serie der FV Illertissen hält auch in Aubstadt

Ein Doppelschlag kurz vor der Pause sichert den Sieg beim heimstarken TSV Aubstadt.

Auch der Tabellendritte TSV Aubstadt schaffte es nicht, die Serie des FV Illertissen in der bayerischen Fußball-Regionalliga zu stoppen. Der FVI gewann in Unterfranken mit 2:0 und blieb damit im neunten Spiel in Folge ungeschlagen. Das Endergebnis stand nach einem Doppelschlag von Daniele Gabriele und Yannick Glessing kurz vor der Pause schon zur Halbzeit fest. Der FVI liegt damit als Tabellenvierter nur noch zwei Punkte hinter Aubstadt.

Dabei hätten die Illertisser durchaus höher führen können, denn Glessing vergab bereits nach wenigen Minuten eine gute Möglichkeit. Auch Gabriele hatte zunächst kein Schussglück, denn er traf in der 28. Minute mit einem Freistoß nur die Latte. Dafür machte er es zehn Minuten später besser, als er die Hereingabe von David Udogu mit Flachschuss aus etwa zwölf Metern zum 1:0 für den FVI verwertete. Ein Musterbeispiel für effektive Balleroberung war wenige Minuten später das 2:0. Glessing war der Nutznießer, er jagte den Ball nach einem Querpass von Daniele Gabriele in die Maschen (44.). Die Gastgeber beschränkten sich bis dahin darauf, den Gegner erst an der Mittellinie zu attackieren.

FV Illertissen gewinnt in Aubstadt

Das änderte sich nach der Pause gewaltig. Die Illertisser konnten froh sein, dass ein Treffer von Patrick Hofmann aus allerdings klarer Abseitsstellung zu Recht nicht anerkannt wurde (52.). Kurz zuvor hatte es bereits heftige Proteste der Gastgeber gegeben, die ein Handspiel von Marin Pudic im Strafraum gesehen haben wollten. Die Illertisser standen in der Folge mächtig unter Druck, denn die Gastgeber machten richtig Dampf. Zwar boten sich dem FVI dadurch immer mehr Räume, doch er konnte seine Konter selten konsequent zu Ende spielen. Emir Sejdovic wäre das in der 65. Minute beinahe gelungen, doch er zielte in guter Position neben das Gehäuse des baumlangen Torhüters Maximilian Weisbäcker.

Seine Mannschaftskameraden überzeugten in der Folge mit einer guten kämpferischen Einstellung und verteidigten ihren Vorsprung gekonnt bis zum Schlusspfiff. Beide Trainer lobten bei der abschließenden Pressekonferenz den Gegner. Julian Greil (TSV Aubstadt) sagte: „ Illertissen hat eine reife und gute Mannschaft. Wir haben zwar gut begonnen, aber dann aber einige Fehler gemacht und so die Gegentreffer kassiert. In der zweiten Hälfte hatten wir dann kein Glück.“ Sein Kollege Holger Bachthaler sah das ähnlich: „Nach der Pause hatten wir ein wenig Glück, wir haben aber dennoch verdient gewonnen.“

FV Illertissen: Thiel – Zeller, Jeck, Neuberger – Udogu, Gabriele (73. Gölz), Sejdovic (82. Omore), Pudic, Fundel – Glessing (90.+1 Herzig), Rühle (58. Kircicek).