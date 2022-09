Bei der SGM Aufheim/Holzschwang feiert jeder auf seine Weise

Lokal Bei der SGM Aufheim/Holzschwang ist gegen Blaubeuren der Knoten geplatzt.Daran hat ein erst 18-jähriger Torhüter einen erheblichen Anteil.

Das Poltern der Steine war vernehmbar. Nach den beiden Auftaktpleiten konnte die SGM Aufheim/Holzschwang in der Fußball-Bezirksliga Donau/Iller endlich ihre ersten Punkte in der noch jungen Saison einfahren. Allerdings machte es der TSV Blaubeuren seinen Gastgebern bei deren 4:1-Sieg auch nicht über die Maßen schwer.