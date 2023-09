Die SGM Aufheim/Holzschwang bleibt auf Kurs

Heimsieg gegen Blaustein kaum gefährdet. Aber ist der Gegner tatsächlich ein Titelanwärter? Da gehen die Meinungen der Trainer auseinander.

Mit jetzt sieben Punkten aus den drei bisher absolvierten Spielen feierte die SGM Aufheim/Holzschwang einen hervorragenden Start in die neue Saison der Fußball-Bezirksliga. „Wir haben gegen drei potenzielle Titelanwärter gut ausgesehen“, freute sich Trainer Andi Spann am Sonntag nach dem niemals gefährdeten 2:0-Heimsieg gegen den TSV Blaustein. Spanns Blausteiner Kollege Michael Passer Coach widersprach dieser Einschätzung aber postwendend. „Wenn man gesehen hat, mit welchem Kader wir heute an den Start gegangen sind, kann es für uns nur darum gehen, den Klassenerhalt so schnell wie möglich sicherzustellen“, meinte er.

Bei der Beurteilung der zurückliegenden 90 Minuten fanden beide dann aber doch einen gemeinsamen Nenner. Passer sah wie auch Spann in der SGM Aufheim/Holzschwang den verdienten Sieger und räumte sogar ein, dass für seine Mannschaft diesmal nicht viel zu holen war. „Aufheim war über weite Strecken dem 2:0 näher, als wir dem Ausgleich“, gestand er ein. Dieses 2:0 durch Leon Dietz war in der 85. Minute zumindest aus Sicht des Aufheimer Trainers viel zu spät gefallen. Spann haderte mit der Chancenverwertung: „Eigentlich müssten wir schon mit einem klareren Vorsprung in die Pause gehen.“

SGM Aufheim/Holzschwang schlägt Blaustein

Seine Mannschaft konnte vor allem in der Anfangsphase der Partie nahtlos an die starken Vorstellungen zuvor gegen den TSV Langenau und zuletzt gegen den SC Staig im Pokal anknüpfen. Daniel Stumpps auf der Linie geklärter Versuch per Hackentrick (1.) und Fabian Knauers Belastungsprobe fürs Toraluminium (3.) blieben zunächst erfolglos. „Da hatten wir echt Glück“, blickte der Blausteiner Passer zurück. Der zu diesem Zeitpunkt bereits überfällige Führungsreffer fiel fünf Minuten später dann aber doch. Loris Xhelili traf aus 18 Metern mit einem vermeintlich harmlosen Schlenzer für die SGM Aufheim/Holzschwang. Blausteins Keeper Timo Stoiber war allerdings die Sicht verdeckt und deswegen hatte er keine Chance, dieses Tor zu verhindern. Im weiteren Verlauf schaltete Aufheim/Holzschwang einen Gang zurück. „Wir hatten eine englische Woche“, begründete der Trainer. Seine Mannschaft kontrollierte aber das Geschehen. Auch die Defensive mit Fabian Knauer und Philipp Simon in der Innenverteidigung wirkte im Vergleich zur Vorsaison stark verbessert.